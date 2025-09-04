به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا امیری صالحی وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی بعدازظهر پنجشنبه با همراه اکبر بهنام‌جو استاندار قم، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعلی عماد مشاور رئیس‌جمهور در امور روحانیت و حجت‌الاسلام والمسلمین سیدجواد شهرستانی نماینده آیت‌الله سیستانی در ایران، در محل اجرای پروژه واقع در بلوار پیامبر اعظم قم از بزرگترین پروژه فرهنگی کشور بازدید کرد.

این طرح بزرگ فرهنگی که تحت اشراف دفتر آیت‌الله سیستانی در حال اجراست، در زمینی به وسعت ۱۰ هزار و ۵۰۰ مترمربع و با زیربنای ۸۶ هزار و ۶۰۰ مترمربع طراحی شده و بناست به یکی از قطب‌های علمی، پژوهشی و فرهنگی جهان اسلام تبدیل شود.

بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، مجتمع یادشده علاوه بر دارا بودن کتابخانه‌های تخصصی در حوزه‌های علوم اسلامی و انسانی، به زیرساخت‌های پیشرفته پژوهشی نیز مجهز خواهد شد.

پروژه فرهنگی دفتر آیت‌الله سیستانی با توجه به ظرفیت و کارکردهای پیش‌بینی‌شده، به‌عنوان گنجینه‌ای کم‌نظیر در جهان اسلام شناخته می‌شود و تکمیل آن می‌تواند جایگاه قم را به‌عنوان کانونی تمدنی و علمی در عرصه بین‌المللی بیش از پیش تثبیت کند.