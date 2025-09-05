نمایش وحدت شیعه و سنی بزرگترین دستاورد جشن بزرگ امت احمد

احمد شرف بیانی در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: این جشن یک جشن بزرگ اسلامی است که حقیقتاً دستاورد آن پیوند حسنه بین اهل سنت و اهل تشیع است.
وی گفت: غرفه رهپویان علوی برای سومین سال متوالی میزبان مهمانان سفره احمدی درشهر سنندج است.
مسئول غرفه رهپویان علوی اذعان کرد: در این مراسم که روز جمعه در پیادهراه فردوسی شهر سنندج برگزار میشود این غرفه با پذیرایی تعداد ۲ هزار عدد فلافل، ۲ هزار عدد پشمک، ۲ هزار لیوان شربت، و یک هزار عدد املت خواهد بود.
وی گفت: هدف وحدت و مراسمهای خاص این هفته، نمایشی از وحدت اسلامی بین مذاهب است که وحدت شیعه و سنی بزرگترین دستاورد آن است.
