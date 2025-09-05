نرخ بیکاری ۲۵ درصدی لنجان چالش اصلی مددجویان بهزیستی

به گزارش خبرنگار مهر اکبر پولادی، صبح جمعه در شورای اداری شهرستان لنجان با حضور سیدجواد حسینی، معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور، ضمن بررسی مسائل و مشکلات شهرستان، بر ضرورت توجه ویژه به اشتغال و مسکن مددجویان تأکید کرد.
وی با اشاره به ظرفیتهای فوقالعاده منطقه گفت شهرستان لنجان به دلیل فضای سبز مناسب، منابع آب خوب و پذیرش مهاجر، مستعد توسعه و سرمایهگذاری است، اما نرخ بیکاری ۲۵ درصدی موجب شده مشکلات اشتغال مددجویان شدیدتر از دیگر شهرستانها باشد.
نماینده مردم شهرستان لنجان تصریح کرد: با وجود سهمیههای تخصیص یافته، مراجعه مددجویان و نیازهای آنها هنوز با محدودیت مواجه است.
وی افزود: جامعه شهرستان با کمبود مسکن و محدودیتهای اقتصادی روبهرو است و حل این مسائل از اولویتهای مهم مسئولان است.
پولادی تأکید کرد: مشکلات ازدواج و تأمین زندگی جوانان نیز از دیگر دغدغههای جدی شهرستان است و توجه دولت و سازمان بهزیستی برای رفع این مشکلات ضروری است.
وی با اشاره به نقش بانک مرکزی در تخصیص منابع، خواستار بازنگری در توزیع امکانات شد و بر ضرورت تمرکز خدمات بر شهرستانهایی با جمعیت بالا مانند لنجان تأکید کرد.
نماینده مردم شهرستان لنجان در مجلس شورای اسلامی افزود: برای رفع مشکلات حمل و نقل و تأمین ساختمان اداره بهزیستی، حمایتهای عملیاتی و مدیریتی لازم است.
وی گفت: امروز فرصت مناسبی است تا هر مسئلهای توسط مسئولان و مردم مطرح شود و پیگیری شود. حضور آقای دکتر حسینی در شهرستان، زمینهای برای ارتقای خدمات بهزیستی و توجه بیشتر به ظرفیتهای شهرستان است.
نظر شما