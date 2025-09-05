  1. استانها
  2. هرمزگان
۱۴ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۰۱

نجات دلفین گرفتار در طعمه توسط صیادان هرمزگانی

نجات دلفین گرفتار در طعمه توسط صیادان هرمزگانی

بندرعباس - صیادان هرمزگانی یک دلفین را که در طعمه گرفتار شده بود را نجات داده و در خلیج‌فارس رها کردند.

دریافت 32 MB
کد خبر 6580201

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • ۱۲:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۴
      0 0
      پاسخ
      آفرین

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها