نجات دلفین گرفتار در طعمه توسط صیادان هرمزگانی

بندرعباس - صیادان هرمزگانی یک دلفین را که در طعمه گرفتار شده بود را نجات داده و در خلیجفارس رها کردند.
