به گزارش خبرگزاری مهر، الهام فتاحی‌فر در آئین اختتامیه جشنواره انبه و یاسمین گل میناب اظهار کرد: برگزاری این جشنواره فرصتی ارزشمند برای معرفی توانمندی‌های شهرستان در بخش کشاورزی و باغبانی است، میناب در تولید محصولات مهمی همچون خرما و به‌ویژه انبه، رتبه اول استان هرمزگان را دارد و ظرفیت‌های این منطقه می‌تواند نقش مهمی در توسعه کشاورزی کشور ایفا کند.

وی با اشاره به برنامه‌های ملی وزارت جهاد کشاورزی در حوزه باغبانی افزود: حدود ۲۰ درصد تولیدات کشاورزی کشور مربوط به زیربخش باغبانی است و بیش از ۵۰ درصد ارزش صادراتی محصولات کشاورزی از این حوزه تأمین می‌شود، توسعه کشت‌های گلخانه‌ای، اصلاح و احیای باغات و گسترش میوه‌های گرمسیری از جمله اولویت‌های اصلی وزارتخانه در برنامه هفتم توسعه است.

مدیرکل دفتر امور گلخانه وزارت جهاد کشاورزی تأکید کرد: استان هرمزگان و به‌ویژه شهرستان‌های رودان و میناب، به دلیل شرایط اقلیمی مناسب، ظرفیت ویژه‌ای در توسعه کشت‌های گلخانه‌ای دارند؛ بهره‌وری بالا، صرفه‌جویی در مصرف آب و امکان تولید صادرات‌محور این بخش را به یکی از محورهای مهم توسعه اقتصادی منطقه تبدیل می‌کند.

فتاحی‌فر همچنین به ظرفیت‌های کشور در حوزه گیاهان زینتی و دارویی اشاره کرد و گفت: با توسعه زنجیره ارزش این محصولات می‌توان علاوه بر تأمین نیاز داخل، بازارهای صادراتی کشورهای حوزه خلیج فارس، اوراسیا و حتی شرق آسیا را هدف قرار داد.»

وی در پایان با قدردانی از برگزارکنندگان جشنواره و استقبال مردم خاطرنشان کرد: چنین رویدادهایی می‌تواند علاوه بر معرفی ظرفیت‌های کشاورزی و باغبانی، به رونق اقتصادی، ایجاد اشتغال و جذب گردشگر در شهرستان میناب و استان هرمزگان کمک شایانی داشته باشد.