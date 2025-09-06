نماینده صهیونیست: حماس در اوج قدرت است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، عامیت هالیوی عضو کمیسیون سیاست خارجه و امنیت پارلمان رژیم صهیونیستی اعتراف کرد که جنبش حماس بعد از گذشت ۲ سال از حملات وحشیانه این رژیم علیه نوار غزه همچنان کنترل کامل این باریکه را به دست دارد.

وی اضافه کرد، حماس امروزه در اوج قدرت خود از لحاظ تجهیزات و مواد منفجره و نیروی انسانی قرار دارد.

لازم به ذکر است که مقامات نظامی رژیم صهیونیستی بارها خطاب به محافل سیاسی این رژیم نسبت به تبعات تداوم جنگ فرسایشی در نوار غزه در سایه تضعیف شدید روحیه نظامیان اشغالگر هشدار داده‌اند.