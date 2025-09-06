به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در واکنش به موضع گیری وزارت خارجه مصر علیه بیرون راندن فلسطینی‌ها از نوار غزه از طریق گذرگاه رفح مدعی شد که نتانیاهو به حق انسان‌ها در انتخاب محل زندگی آنها اعتقاد دارد.

دفتر نتانیاهو اضافه کرد که نخست وزیر رژیم صهیونیستی انتخاب محل زندگی را یک حق انسانی مهم در هر زمان به ویژه در زمان جنگ می‌داند.

نتانیاهو همزمان با مطرح کردن این سخنان اشاره‌ای به نسل کشی ساکنان نوار غزه به دلیل انتخاب آنها برای سکونت در سرزمین شأن و ترک نکردن این منطقه نکرد.

در حالی که نخست وزیر رژیم صهیونیستی این ادعاهای عوام فریبانه را مطرح می‌کرد ارتش این رژیم مرحله دوم تجاوز به شهر غزه و بمباران گسترده این منطقه را آغاز کردند.

وزارت خارجه مصر روز جمعه اعلام کرد که با سخنان نتانیاهو در خصوص کوچاندن فلسطینی‌ها از نوار غزه مخالف است.