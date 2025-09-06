  1. بین الملل
۱۵ شهریور ۱۴۰۴، ۷:۳۰

واکنش عربستان به ادعای «نتانیاهو»

وزارت خارجه عربستان سعودی در واکنش به ادعاهای نخست وزیر رژیم صهیونیستی علیه مصر بیانیه صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، وزارت خارجه عربستان سعودی سخنان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی را در خصوص بیرون راندن ساکنان نوار غزه از سرزمینشان محکوم کرد.

در بیانیه صادره از سوی این وزارت خانه آمده است که ریاض از قاهره در برابر رژیم صهیونیستی حمایت می‌کند.

عربستان سعودی همچنین استفاده از محاصره و گرسنگی دادن به ساکنان نوار غزه با هدف بیرون راندن آنها از سرزمینشان را نقض آشکار قوانین بین المللی و ساده‌ترین اصول انسانی دانست و خواهان مداخله بین المللی به ویژه از سوی اعضای دائم شورای امنیت برای توقف تجاوزات تل آویو علیه مردم فلسطین شد.

ریاض به شدت با هر گونه روند کوچاندن اجباری ساکنان نوار غزه مخالفت کرد و خواهان بازخواست سران صهیونیست به دلیل نسل کشی در نوار غزه شد.

پیشتر نتانیاهو مدعی شده بود که مصر اجازه نمی‌دهد فلسطینی‌ها نوار غزه را ترک کنند. این در حالی است که ساکنان نوار غزه در جریان ۲ سال گذشته و تداوم حملات رژیم صهیونیستی بارها به مناطق تخریب شده و خانه‌های ویران خود بازگشتند و قصد ترک سرزمینشان را ندارند.

