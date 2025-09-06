به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، اتحادیه عرب در سندی پس از نشست خود که دیروز جمعه به پایان رسید، تأکید کرد که با ادامه اشغال اراضی عربی توسط رژیم صهیونیستی و تلاش آن برای اشغال اراضی دیگر و ادامه اقدامات خصمانه این رژیم، همزیستی مسالمتآمیزی در منطقه خاورمیانه وجود نخواهد داشت.
این اتحادیه در روز پنج شنبه در نشستی که در مقر خود در قاهره در سطح وزیران برگزار کرد، «چشمانداز مشترک امنیت و همکاری در منطقه» را که توسط مصر و عربستان سعودی ارائه شده بود، تصویب کرد.
اتحادیه عرب در بیانیه خود مجدداً تأکید کرد که عدم حل و فصل مسالمتآمیز مسئله فلسطین دلیل اصلی شعلهور شدن دورههای خشونت در منطقه است.
در این بیانیه آمده است که حل و فصل مسائل تنها از طریق راهکار تشکیل دو دولت و طرح صلح عربی سال ۲۰۰۲، و عقبنشینی اسرائیل تا خطوط ۴ ژوئن ۱۹۶۷ و شکل گیری مسئله فلسطین امکان پذیر است.
