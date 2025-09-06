چالش کمبود روحانی در روستاهای خراسان شمالی

حجت‌الاسلام مهدی مهرپویان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: اگرچه بیشتر مساجد شهری دارای امام‌جماعت هستند، اما در روستاها به دلیل مشکلات معیشتی، نبود امکانات آموزشی برای فرزندان روحانیون و کمبود حمایت‌های مالی، تأمین نیرو با دشواری روبه‌رو است.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون با صندلی‌های خالی در سطح دانشگاه‌ها و حوزه‌ها مواجه هستیم، گفت: ورود به حوزه علمیه نسبت به خروجی آن کمتر است که این مهم در تربیت نیروی طلبه بسیار تأثیرگذار است، زیرا بخش‌های مختلف همانند نیروهای مسلح، آموزش و پرورش و سایر دستگاه‌ها اقدام به جذب می‌کنند.

معاون فرهنگی و تبلیغی حوزه علمیه خراسان شمالی با اشاره بر اینکه از صدر اسلام تاکنون جایگاه مسجد بسیار مهم بوده و محلی برای تصمیم گیری، تصمیم سازی و فرهنگ سازی و رفع مشکلات مردم است، گفت: از زمان انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و دیگر شرایط حساس کشور شروع همه امور از مسجد انجام شده است.

وی ادامه داد: همه هدف و خروجی برنامه‌های اجرایی در حوزه فرهنگ، نزدیک سازی مدرسه، منزل و مسجد است، زیرا بسیاری از فرهنگ سازی‌ها از مسجد آغاز می‌شود تا آسیب‌های اجتماعی مرتفع شود.