  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۱۵ شهریور ۱۴۰۴، ۹:۳۱

چالش کمبود روحانی در روستاهای خراسان شمالی

چالش کمبود روحانی در روستاهای خراسان شمالی

بجنورد- معاون فرهنگی و تبلیغی حوزه علمیه خراسان شمالی گفت: کمبود روحانی در روستاها یکی از چالش‌هایی است که با آن مواجه هستیم.

حجت‌الاسلام مهدی مهرپویان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: اگرچه بیشتر مساجد شهری دارای امام‌جماعت هستند، اما در روستاها به دلیل مشکلات معیشتی، نبود امکانات آموزشی برای فرزندان روحانیون و کمبود حمایت‌های مالی، تأمین نیرو با دشواری روبه‌رو است.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون با صندلی‌های خالی در سطح دانشگاه‌ها و حوزه‌ها مواجه هستیم، گفت: ورود به حوزه علمیه نسبت به خروجی آن کمتر است که این مهم در تربیت نیروی طلبه بسیار تأثیرگذار است، زیرا بخش‌های مختلف همانند نیروهای مسلح، آموزش و پرورش و سایر دستگاه‌ها اقدام به جذب می‌کنند.

معاون فرهنگی و تبلیغی حوزه علمیه خراسان شمالی با اشاره بر اینکه از صدر اسلام تاکنون جایگاه مسجد بسیار مهم بوده و محلی برای تصمیم گیری، تصمیم سازی و فرهنگ سازی و رفع مشکلات مردم است، گفت: از زمان انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و دیگر شرایط حساس کشور شروع همه امور از مسجد انجام شده است.

وی ادامه داد: همه هدف و خروجی برنامه‌های اجرایی در حوزه فرهنگ، نزدیک سازی مدرسه، منزل و مسجد است، زیرا بسیاری از فرهنگ سازی‌ها از مسجد آغاز می‌شود تا آسیب‌های اجتماعی مرتفع شود.

کد خبر 6580901

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها