فعالیت سامانه بارشی جدید تا روز چهارشنبه؛ هشدار بارش برف و باران

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اصغری کارشناس هواشناسی با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور، گفت: امروز (شنبه، ۱۵ آذر) در استانهای تهران، البرز، مرکزی، اصفهان، خراسان رضوی، آذربایجان غربی و خوزستان، بهویژه در نواحی صنعتی، هوا همچنان آلوده است.
وی افزود: فردا (یکشنبه، ۱۶ آذر) با نفوذ سامانه بارشی قوی از نوار غربی کشور، استانهای خوزستان و آذربایجان غربی از فهرست مناطق دارای آلودگی هوا خارج خواهند شد. نفوذ این سامانه بارشی از فردا از سمت نوار غربی آغاز میشود و تا روز چهارشنبه موجب بارش گسترده برف و باران در کشور خواهد بود.
اصغری بیان کرد: اوج ریزشهای جوی ابتدا در شمالغرب کشور رخ میدهد و از روز دوشنبه (۱۷ آذر)، هوای سرد تا نیمه غربی کشور، از جمله تهران، تحت تأثیر این سامانه قرار خواهد گرفت و مناطق مذکور به شکل بارش برف و باران درگیر خواهند شد.
وی ادامه داد: بارشها در استانهای آذربایجان شرقی، زنجان، همدان و استان مرکزی نیز قابل توجه خواهد بود. روز سهشنبه (۱۸ آذر)، روزی ناب پاییزی با بارش برف و باران در اکثر استانهای واقع در دامنهها و ارتفاعات مرتبط با البرز مرکزی رقم خواهد خورد.
این کارشناس هواشناسی در پایان خاطرنشان کرد: روز چهارشنبه (۱۹ آذر)، گستره موج بارشها در استانهای فارس و بوشهر پیشبینی میشود.
نظر شما