زنان هیئت دولت «به گزارش زنان» را دیدند؛ فرصتی که نباید از دست داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، شینا انصاری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست، زهرا بهروز آذر معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور و فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت عصر روز جمعه چهاردهم شهریور از نمایشگاه آثار هنرمندان زن نوگرای ایران در موزه هنرهای معاصر تهران دیدن کردند.

حضور زنان یکی از مهم ترین مولفه های هنر معاصر ایران است

رضا دبیری نژاد مشاور موزه ها و میراث هنر معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد و رئیس موزه هنرهای معاصر در ابتدای این دیدار ضمن ارائه توضیحاتی از روند فعالیت های چند ماه گذشته موزه هنرهای معاصردر حوزه های مختلف نمایشگاهی، موزه درمانی، فعالیت‌های موزه ای در حوزه کودک و نوجوان و دیگر فعالیت ها، به برگزاری نمایشگاه «به گزارش زنان - نمایشگاه آثار هنرمندان زن نوگرای ایران» اشاره کرد و گفت: به اعتقاد بنده برگزاری چنین رویداد نمایشگاهی می تواند مقدمه خوبی در حوزه کنش‌گری‌های اجتماعی در حوزه هنر برای ایجاد و استمرار پاتوق‌های فرهنگی و مکانی برای بحث و تبادل نظر در حوزه‌های مختلف هنر باشد.

پس از صحبت‌های رئیس موزه هنرهای معاصر، افسانه کامران مدرس دانشگاه و عضو گروه «موزه پردازی (کیوریتوری)» نمایشگاه «به گزارش زنان» حین بازدید مدعوین توضیحات مشروحی را درباره بخش‌های مختلف این نمایشگاه از جمله «این گونه آغاز شد»، «ازسایه به آفتاب»، «کنش و منظره»، «درسایه انتزاع»، «درکشاکش امر روزمره»، «سنت به سنخ اکنون»، «سه نسل و یک گروه»، «امر اجتماعی در میان دو گفتمان» ارائه داد.

نمایشگاهی که هنرمندانه حفاظت از محیط زیست را فریاد می‌زند

شینا انصاری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست در پایان بازدید از این نمایشگاه گفت: این رویداد، نمایشگاه بسیار تأثیرگذاری بود؛ به نظر من، به‌ویژه از منظر محیط زیست که نگاه می‌کنیم، پیوند بین زنان و طبیعت در نگاه زنان هنرمند حاضر در نمایشگاه که آثارشان عرضه شده، به خوبی مشهود بود.

وی افزود: در این نمایشگاه، آن ارتباط و همبستگیِ عمیق بین زن و محیط‌زیست به‌ویژه در آثاری که بر طبیعت متمرکز بودند، از جمله بخش منظره‌نگاری، به روشنی نشان داده شده بود. به همین جهت امیدوارم از این نمایشگاه به‌عنوان فرصتی استفاده کنیم تا در حوزهٔ هنر و با بهره‌گیری از قابلیت‌های هنریِ هنرمندان، به‌ویژه هنرمندان زن، در جهت حفاظت از طبیعت و جلوگیری از تخریب محیط زیست گام برداریم.

نمایشگاهی که قضاوت های اشتباه را اصلاح می کند

زهرا بهروز آذر معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور هم با قدردانی از اقدام معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در برگزاری این نمایشگاه توضیح داد: یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های نمایشگاه «به گزارش زنان» این است زنانی را که در همه این سال‌ها با وجود نوگرا بودن و فعالیت در عرصه هنر به فراموشی سپرده شده و ناشناس مانده بودند، به دنیای هنر بازگرداند. چرا که کمتر کسی از آنان خبر داشت یا فرصتی برای پرداختن به آثارشان وجود داشت اما در این نمایشگاه، به بهانه‌ای شایسته، از دل تاریخ بیرون کشیده شده، مورد پژوهش قرار گرفته و آثارشان در اختیار علاقه‌مندان این حوزه قرار گرفت. به هر ترتیب بحث هنر در حوزه زنان از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است پس یکی از برجسته‌ترین ویژگی‌های این نمایشگاه، نشان دادن نگاه ویژه زنان به هنر بود. بسیاری ممکن است تصور کنند که یک زن نقاش، صرفا به کشیدن پرتره تمایل دارد یا آثارش بیش از اندازه احساسی است اما چیزی که امروز در این نمایشگاه دیدیم، خلاف این ذهنیت را ثابت کرد.

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور با بیان اینکه آنچه مشاهده شد، تنوع چشمگیر در جهان‌بینی و بیان هنری زنان بود، بیان کرد: همان‌طور که جهان، متنوع است، جهان هنری زنان نیز بسیار وسیع و گوناگون است و تنها به پرتره و طبیعت‌نگاری محدود نمی‌شود. ما امروز آثار انتزاعی، مدرن، سنت‌گرا و تجربه‌های هنری نوین را از آنان دیدیم که در حوزه‌های مختلف خلق شده بودند. این نمایشگاه به وضوح نشان داد که چه قضاوت‌های اشتباه و محدودی درباره عرصه‌های مختلف فعالیت زنان به‌ویژه در حوزه هنر که کمتر به آن پرداخته شده وجود دارد. و این رویداد، گامی مهم برای پر کردن این خلأء بود.

هنرمندان حاشیه‌نشینی که با یک رویداد مهم به متن آمدند

فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت نیز در پایان بازدید خود از نمایشگاه «به گزارش زنان» اظهار کرد: از بازدید این نمایشگاه بسیار لذت بردم. نمایشگاه خیلی جذابی بود. تنوع آثار تجسمی و هنری که زنان خلق کرده بودند، بسیار چشمگیر بود؛ به‌ویژه زمانی که زنانی که پیش از این در حاشیه بودند، به متن می‌آیند و آنان که همیشه خالق آثار بودند اما امضایی زیر کار نداشتند، حالا با نام و امضای خودشان دیده می‌شوند و این اتفاق بسیار جذاب است.

وی با قدردانی از متولیان برگزاری این رویداد گفت: معتقدم برای دختران ما دیدن چنین آثاری قطعاً راهگشاست. آنان با دیدن این آثار درمی‌یابند که زنان در طول تاریخ برای خالق بودن و آفرینشگری، همواره باید زحمت بسیاری متحمل می‌شدند و طبیعتاً این آثار نیز با همان مشقت و پشتکار به وجود آمده‌اند. این در حالی است که تنوع آثار، زاویه دید خاص زنان و روایتی که از موضوعات روزگار ارائه می‌دهند، جذابیت دیگر این نمایشگاه بود.