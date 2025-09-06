قطعه «منم مثل توام» از گروه بیمرز منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، گروه بیمرز تازه‌ترین قطعه خود با عنوان «منم مثل توام» را منتشر کرد؛ قطعه‌ای با فضایی مدرن و احساسی در سبک پاپ-راک تلفیقی که تجربه‌ای از ترکیب شعر و موسیقی را به مخاطبان ارائه می‌دهد.

خوانندگی، آهنگسازی و ترانه‌سرایی این قطعه بر عهده کسری احدیان بوده است.

در تولید این اثر، مهدی نیکخواه بهرامی به عنوان آهنگساز، تنظیم‌کننده و نوازنده کیبورد و همچنین رضا محمودی (لید گیتار)، محمدامین سیفی‌نیا (ریتم گیتار)، مجتبی آخوندی (درامز) و بنیامین کیانی (باس‌گیتار) حضور دارند.

گروه بیمرز فعالیت خود را از تیر ۱۴۰۲ آغاز کرده و سال گذشته اولین کنسرت رسمی خود را در زنجان برگزار کرد. از این گروه تاکنون سه قطعه رسمی منتشر شده و نخستین آلبوم رسمی آنها پاییز امسال در دسترس مخاطبان قرار خواهد گرفت.