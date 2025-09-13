  1. هنر
«برو» از گروه «بیمرز» منتشر شد

گروه موسیقی «بیمرز» تازه‌ترین قطعه موسیقایی خود را با عنوان «برو» منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، قطعه جدید گروه «بیمرز» با عنوان «برو» منتشر شد؛ ترانه و آهنگ این قطعه را کسری احدیان سروده و ساخته و تنظیم، میکس و مسترینگ آن بر عهده مهدی نیکخواه بهرامی بوده است. رضا محمودی نیز نوازندگی لید گیتار را در این اثر اجرا کرده است.

«برو» با فضایی احساسی و تلخ، تصویری صریح از لحظه‌های ترک و رفتن را پیش چشم مخاطب می‌گذارد.

گروه «بیمرز» در تیر سال ۱۴۰۲ فعالیت خود را آغاز و یک سال بعد نخستین کنسرت رسمی‌اش را در زنجان برگزار کرد. تاکنون سه قطعه رسمی از «بیمرز» منتشر شده و اعضا در حال آماده‌سازی آثار تازه‌ای هستند. نخستین آلبوم رسمی گروه نیز پاییز امسال منتشر خواهد شد.

