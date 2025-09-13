«برو» از گروه «بیمرز» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، قطعه جدید گروه «بیمرز» با عنوان «برو» منتشر شد؛ ترانه و آهنگ این قطعه را کسری احدیان سروده و ساخته و تنظیم، میکس و مسترینگ آن بر عهده مهدی نیکخواه بهرامی بوده است. رضا محمودی نیز نوازندگی لید گیتار را در این اثر اجرا کرده است.

«برو» با فضایی احساسی و تلخ، تصویری صریح از لحظه‌های ترک و رفتن را پیش چشم مخاطب می‌گذارد.

گروه «بیمرز» در تیر سال ۱۴۰۲ فعالیت خود را آغاز و یک سال بعد نخستین کنسرت رسمی‌اش را در زنجان برگزار کرد. تاکنون سه قطعه رسمی از «بیمرز» منتشر شده و اعضا در حال آماده‌سازی آثار تازه‌ای هستند. نخستین آلبوم رسمی گروه نیز پاییز امسال منتشر خواهد شد.