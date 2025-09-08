  1. سیاست
  2. دولت
۱۷ شهریور ۱۴۰۴، ۸:۰۶

اختصاصی

مهاجرانی: بهانه‌ای برای عدم ساخت مسکن های حمایتی وجود ندارد

سخنگوی دولت گفت: ساخت مسکن‌های حمایتی به پیش می‌رود و بهانه‌ای برای عدم تکمیل و ساخت آنها وجود ندارد.

فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به سخن یکی از نمایندگان کمیسیون عمران مجلس که مدعی شده بود، دولت ساخت و تکمیل مسکن‌های حمایتی را به بهانه ناترازی‌های برق و آب انجام نمی‌دهد، گفت: دولت از هیچ کدام از تعهدات خود فروگذار نمی‌کند و هیچ تعهدی را به عبارتی بر زمین نمی‌گذارد؛ طبیعتاً همه موضوعات متناسب با وزارتخانه تخصصی مربوطه آن در حال انجام است.

وی با اشاره به ساخت و تکمیل مسکن‌های حمایتی از سوی دولت، افزود: ساخت مسکن‌های حمایتی توسط دولت به پیش می‌رود و بهانه‌ای برای عدم تکمیل و ساخت آنها وجود ندارد.

کد خبر 6581134
رامین عبداله شاهی

