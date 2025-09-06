به گزارش خبرنگار مهر، حسن رحیم‌پور ازغدی در چهاردهمین گردهمایی مسئولان جوامع قرآنی عصر با اشاره به نقش جلسات خانگی قرآن کریم در تاریخ اسلام، اظهار داشت: در تمام تاریخ خاستگاه نهضت‌های بزرگ معنوی، تربیتی، اخلاقی و سیاسی که علیه قدرت‌های حاکم صورت می‌گرفت، جلسات خانگی بوده است.

وی با اشاره به اینکه فقط در دوران کوتاه امام صادق علیه‌السلام به‌خاطر فضای باز حاکم امکان موضع‌گیری علنی و رسمی فعالیت‌های فرهنگی علیه حکومت‌های ظالم و غاصب وجود داشته است، گفت: نیروهای کارآمد انقلاب اسلامی ایران نیز در جلسات خانگی قرآن تربیت شدند؛ زیرا امکان برگزاری جلسات رسمی و علنی علیه حکومت وجود نداشت.

استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه ما دو نوع جلسه خانگی قرآن داریم، گفت: یک نوع جلسات قرآنی کار به جایی ندارند ولی نوع دیگر جلسات قرآنی از یک طرف به هر نوع ستم و ستمگری صدمه می‌زنند و از طرف دیگر بیماری‌های جامعه مؤمنین را درمان می‌کنند.

وی گفت: مراد از قرائت قرآن توجه به جسم و ظاهر قرآن نیست بلکه باید معانی و مفاهیم قرآن را در زندگی خود پیاده کنیم؛ بنابراین جلسه قرآن مؤثر دو علامت دارد که اول بتواند روابط ایمانی و اجتماعی ما را اصلاح کند و دوم اینکه در برابر ظالمان و ستمگران موضعگیری داشته باشد.

رحیم‌پور ازغدی قرائت قرآن با صوت و لحن زیبا را پله‌ای برای درک بهتر مفاهیم قرآن دانست و افزود: هر نوع جلسه قرآنی مطلوب شارع نیست زیرا بنی امیه و بنی عباس هم جلسات قرآنی داشتند؛ بنابراین باید جلسات قرآنی ما تأثیر داشته باشد و ما را در مسیر اهداف قران و اهل بیت (ع) قرار دهد.

وی با بیان اینکه قرآن می‌فرماید بدون عمل صالح بهشتی در کار نیست، افزود: برخی گمان می‌کنند همین که در شناسنامه شأن نام مسلمان ثبت شده کافی است و این درست بر خلاف تعابیر قرآن و اهداف شریعت است.

استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه صفحه‌ای در قران نیست که یک اشکال به رفتار ما وارد نکند و از ما اصلاح نخواهد، افزود: قرآن می‌فرماید افراد مذهبی ثروتمند باید به دیگران کمک کنند؛ ولی وقتی به این افراد مراجعه می‌کنیم می‌گویند رزق دست خداست و خدا به من داده و به او نداده؛ لذا در قرآن به صراحت می‌گوید برخی از مذهبی‌ها کافر و اهل جهنم هستند.

وی با بیان اینکه دینی که به درد مردم نخورد ماندگار نیست، ابراز داشت: اگر می‌خواهید جلسات قرآنی هم ماندگار باشد باید به مردم نفع برساند؛ ولی اگر هیچ نفعی برای مردم نداشته باشد ماندگار نیست و به زور نمی‌شود چیزی را نگه داشت.

رحیم‌پور ازغدی با بیان اینکه پیامبر (ص) هم در جامعه فردی امین بودند و به دیگران نفع می‌رساندند، گفت: وقتی پیامبر به پیامبری از جانب خدا مبعوث شدند دشمنان تهمت کلاهبرداری و جنون به ایشان زدند و ایشان را مسخره می‌کردند و بعد از اینکه دیدند اسلام فراگیر شده و به اجبار آنها نیز اسلام آوردند گفتند اقتصاد و سیاست ما چه ربطی به نماز و دین دارد.

وی با بیان اینکه بعد از پیامبر (ص) هم عده‌ای می‌گفتند ما تفسیر امیرالمؤمنین (ع) از قرآن را قبول نداریم بلکه تفاسیر خود را قبول داریم، افزود: ادامه این تفکر باعث شد که در کربلا اکثریت مردم بی طرف شدند و گمان می‌کردند که دعوای امام حسین علیه السلام با یزید یک دعوای فامیلی است و می‌گفتند قرآن و دین را سیاسی نکنید.

استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه قرآن بدون اهل بیت مانند متن بدون استاد است، گفت: اگر در جامعه‌ای قرآن حاکم باشد دیگر دعوا، کینه، سو ظن، اختلاف و طلاق نباید باشد؛ بنابراین اگر این موارد در جامعه ما زیاد است نشان می‌دهد که قرآن به درستی در جامعه پیاده نشده است.

وی افزود: اگر می‌خواهیم از جلسات قرآن استقبال شود باید حرف‌هایی زده شود که دردی را از دردهای مردم دوا کند و به سؤالاتی که در ذهن مردم است جواب داده شود.

رحیم‌پور ازغدی با اشاره به پاسخ امام حسن عسکری علیه السلام به شبهاتی که در رابطه با قرآن مطرح می‌شد، ابراز داشت: چند نکته از پاسخ‌های امام حسن عسکری علیه السلام برداشت می‌شود که اولاً باید پاسخ شبهات داده شود، دوم اینکه پاسخ‌ها باید مستدل، متقن و اصولی باشد و سوم اینکه با ادب و احترام باید با مخالفان برخورد کرد تا در مقابل ما گارد نگیرند.

گفتنی است، چهاردهمین گردهمایی سراسری مسئولان جوامع قرآنی عصر با عنوان «محله قرآنی ۱۰» با هدف بررسی و تحلیل فعالیت‌های شش ماه اول سال ۱۴۰۴ با محوریت عملیات قرآنی ماه مبارک رمضان، عملیات همت قرآنیان، عملیات قرآنی اربعین و سایر فعالیت‌ها و برنامه ریزی عملیات‌های قرآنی در شش ماه دوم سال ۱۴۰۴ و ماه‌های رجب، شعبان و رمضان برگزار شد.