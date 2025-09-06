  1. استانها
  2. قم
۱۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۷:۲۷

حاج رمضان ۴۰ سال زندگی مخفی خود را در تبعیت از رهبر انقلاب سپری کرد

حاج رمضان ۴۰ سال زندگی مخفی خود را در تبعیت از رهبر انقلاب سپری کرد

قم- برادر شهید حاج رمضان گفت: این شهید والامقام بیش از چهار دهه زندگی مخفی خود را در تبعیت کامل از فرامین رهبر معظم انقلاب سپری کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، برادر شهید محمد سعید ایزدی عصر شنبه در همایش «امت احمد» که در اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان قم برگزار شد، به ابعاد شخصیتی و سبک زندگی وی اشاره و اظهارکرد: حاج رمضان در طول حیات خود همواره تبعیت از رهبر معظم انقلاب را سرلوحه قرار داد و این اطاعت تنها در حد شعار نبود، بلکه در عرصه عمل آشکار بود.

وی با یادآوری یکی از خاطرات خود از این شهید گفت: در ایام اربعین سال گذشته، حاج رمضان شخصاً تماس گرفت و به شهر ما آمد، اما به دلیل رعایت مسائل حفاظتی وارد خانه نشد و به خانه خواهرم که خانه سازمانی بود رفتیم و او در این مدت از خانه بیرون نیامد.

برادر شهید حاج رمضان افزود: رهبر معظم انقلاب چند ماه پیش به ایشان تذکر داده بودند که مراقب سلامت خود باشد و در پی این توصیه، او چهار ماه آفتاب را ندید و این میزان پایبندی به دستور رهبر انقلاب نشان‌دهنده روحیه ولایتمداری ویژه او بود.

وی خاطرنشان کرد: حاج رمضان بیش از ۴۰ سال زندگی مخفی داشت و در این دوران حساس، همواره فرامین رهبر معظم انقلاب ملاک عملش بود.

وی‌گفت: او در میدان‌های مقاومت حضور فعال داشت و رزمندگان غزه همواره از همراهی و پشتیبانی او سخن می‌گویند.

برادر این شهید والامقام با اشاره به نگاه اعتقادی حاج رمضان به آینده بشریت گفت: او خود را سرباز امام زمان (عج) می‌دانست و بر این باور بود که اگر هر یک از ما چنین نگاهی داشته باشیم، زمینه‌ها و مقدمات ظهور حضرت ولی‌عصر (عج) فراهم خواهد شد.

کد خبر 6581622

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها