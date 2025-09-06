عباس اسدروز فرمانده ارشد پدافند غیرعامل و مدیریت بحران منطقه عملیاتی خارگ در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در راستای ساماندهی امور امدادی و بهبود روند خدمات درمانی، فرمانده عملیات درمان و فوریت‌های پزشکی منطقه در شرایط اضطراری منصوب شد.

وی با اشاره به اهمیت هماهنگی بین واحدهای مختلف حوزه سلامت و امداد افزود: این انتصاب می‌تواند موجب نظم‌دهی بهتر به فعالیت‌های درمانی و تسریع در ارائه خدمات مورد نیاز در شرایط خاص شود.

اسدروز خاطرنشان کرد: برنامه‌ریزی در حوزه پدافند غیرعامل و مدیریت بحران نیازمند رویکردهای پیشگیرانه و آمادگی مستمر است و این اقدام در همین چارچوب دنبال می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، با حکم فرمانده ارشد پدافند غیرعامل و مدیریت بحران خارگ، آرام پیله رودی، فرمانده عملیات درمان و فوریت‌های پزشکی منطقه عملیاتی خارگ در شرایط اضطراری منصوب شد.