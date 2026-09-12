به گزارش خبرنگار مهر، موسی رضایی عصر شنبه با حضور در سنندج، در دیدار با خانواده جان‌باختگان حادثه تانکر سوخت پلیس راه سنندج ضمن ابراز همدردی با خانواده‌های جان‌باختگان این حادثه، آخرین روند اقدامات بیمه‌ای برای پرداخت خسارت‌ها را تشریح کرد.

وی اظهار کرد: پس از وقوع حادثه، با توجه به تأکید رئیس‌جمهور و معاون اول رئیس‌جمهور، رسیدگی به وضعیت آسیب‌دیدگان در اولویت قرار گرفت و نیروهای بیمه‌ای برای بررسی میدانی و انجام فرآیندهای مربوط به خسارت به استان اعزام شدند.

رئیس‌کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران با اشاره به پرونده‌های مربوط به جان‌باختگان افزود: اطلاعات و فرآیند شناسایی تعدادی از متوفیان تکمیل شده و مبالغ مربوط به خسارت آنان به حساب دادگستری واریز شده است تا پس از طی مراحل قانونی، امکان پرداخت به خانواده‌های آنان فراهم شود.

تلاش برای کوتاه شدن مسیر پرداخت خسارت

رضایی درباره خودروهای آسیب‌دیده نیز گفت: کارشناسی خودروها در حال انجام است و به محض نهایی شدن ارزیابی‌ها، پرداخت خسارت در دستور کار قرار می‌گیرد.

وی با تأکید بر ضرورت کاهش فرآیندهای اداری ادامه داد: هدف بیمه مرکزی این است که حادثه‌دیدگان برای دریافت حقوق خود با بروکراسی طولانی مواجه نشوند و پرداخت‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود.

رئیس‌کل بیمه مرکزی با اشاره به تجربه پرداخت خسارت در حادثه بندر شهید رجایی خاطرنشان کرد: از تجربه به‌دست آمده در آن حادثه می‌توان برای تسریع در روند جبران خسارت حادثه سنندج استفاده کرد و در صورت تکمیل مستندات، بررسی‌های کارشناسی و الزامات قانونی، امکان انجام پرداخت‌ها در بازه دو تا سه روز وجود دارد.

تأخیر در پرداخت، قدرت جبران خسارت را کاهش می‌دهد

رضایی با اشاره به شرایط اقتصادی و افزایش قیمت‌ها اظهار کرد: سرعت در پرداخت خسارت تنها یک موضوع اداری نیست، بلکه مستقیماً بر قدرت جبران خسارت مردم اثر می‌گذارد و به‌ویژه در حوزه خودرو، طولانی شدن فرآیند پرداخت می‌تواند باعث شود مبلغ خسارت با هزینه واقعی جایگزینی یا تعمیر فاصله بیشتری پیدا کند.

وی پرداخت به‌موقع خسارت‌های مرتبط با زندگی روزمره مردم را از اولویت‌های بیمه مرکزی دانست و افزود: حوزه‌هایی مانند درمان و خودرو بیشترین ارتباط را با زندگی مردم دارند و ارائه خدمات سریع و مناسب در این بخش‌ها باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

کردستان ظرفیت توسعه خدمات بیمه‌ای را دارد

رئیس‌کل بیمه مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود به ظرفیت‌های بیمه‌ای کردستان اشاره کرد و گفت: وضعیت استان در حوزه بیمه درمان مناسب است و کردستان از استان‌های کم‌ریسک کشور در این بخش به شمار می‌رود.

رضایی همچنین بخش خودرو را دارای ظرفیت قابل توجه برای توسعه فعالیت‌های بیمه‌ای در استان دانست و از شرکت‌های بیمه خواست با استفاده از ظرفیت‌های موجود، خدمات و پوشش‌های بیمه‌ای خود را در کردستان گسترش دهند.

وی در پایان با قدردانی از پیگیری مسئولان استان، بر آمادگی بیمه مرکزی برای اجرای تعهدات بیمه‌ای و تسریع در رسیدگی به پرونده‌های حادثه‌دیدگان تأکید کرد.

در این دیدار که با حضور استاندار کردستان و مدیرعامل بیمه آسیا برگزار شد، تعدادی از خانواده‌های جان‌باختگان و خسارت‌دیدگان حادثه نیز حضور داشتند و رئیس‌کل بیمه مرکزی ضمن ابراز تسلیت و همدردی، با آنان دیدار و درباره روند رسیدگی به پرونده‌های خسارت گفت‌وگو کرد.