ارائه آمار واقعی اشتغال شرط موفقیت و پاسخگویی مدیران است

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل میرغضنفری صبح یکشنبه در جلسه رصد اشتغال شهرستان با تأکید بر اهمیت ارائه آمار دقیق و صحیح، اظهار کرد: باید با خودمان صادق باشیم و آمارها را مطابق واقعیت ارائه کنیم تا بتوانیم از عملکرد خود دفاع کنیم.

وی افزود: تکلیف دولت در حوزه اشتغال به عهده مدیران و مجموعه فرمانداری است و همه موظفیم این وظیفه را به بهترین نحو انجام دهیم.

میرغضنفری با اشاره به لزوم رفع موانع پیش‌روی مدیران، گفت: اگر مشکلاتی وجود دارد، در همین جلسه مطرح شود تا برای رفع آنها اقدام کنیم. عملکرد مجموعه‌ها در حوزه اشتغال یکی از معیارهای اصلی ارزیابی است.

فرماندار رشت همچنین با تأکید بر اهمیت آمار به‌روز و قابل اتکا، خاطرنشان کرد: آمارهای ارائه شده باید منطقی و قابل استناد باشند تا عملکرد واقعی ما و مدیران شهرستان مشخص شود و در پایان سال بتوانیم پاسخگوی مردم و مسئولان باشیم.

وی با بیان اینکه موفقیت در تحقق اهداف اشتغال نه تنها نشان‌دهنده کارآمدی مدیریت‌ها است، بلکه اعتماد مردم به دولت را افزایش می‌دهد، تأکید کرد: همه مدیران موظفند با تلاش مضاعف و هماهنگی بین بخشی، زمینه‌های اشتغال پایدار و واقعی را در شهرستان فراهم کنند.

میرغضنفری در پایان تاکید کرد: مدیران شهرستان رشت باید با دقت و تعهد کامل تکالیف مربوط به اشتغال را پیگیری کرده و تلاش شود اطلاعات ارائه شده در نیمه دوم سال دقیق‌تر و قابل اتکا باشد.