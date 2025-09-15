به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل میرغضنفری ظهر دوشنبه در جریان بازدید از مرکز نگهداری کودکان بیسرپرست، با قدردانی از تلاش مربیان و کارکنان این مرکز اظهار کرد: رسیدگی به کودکان در این سنین کار بسیار دشواری است؛ چرا که ممکن است مشکلات روحی، جسمی یا نیازهای خاصی داشته باشند. این ارزشمند است که شما با تحمل سختیها، این کودکان را از آسیبهای احتمالی دور نگه میدارید.
وی با اشاره به اهمیت تداوم فرهنگ کار خیر در جامعه افزود: شاید بسیاری از مردم توان مالی داشته باشند، اما انگیزه و روحیه خدمترسانی نداشته باشند. کاری که شما انجام میدهید، صرف وقت و بهترین لحظات زندگیتان برای این کودکان است و این یک نوع ایثارگری است.
میرغضنفری ادامه داد: شما این کودکان را به اینجا نیاوردهاید که صرفاً کسی شما را تحسین کند یا مسئولی مثل فرماندار از شما تقدیر کند، بلکه نیت شما معامله با خداست و این معامله در هر شرایطی سودمند خواهد بود. حتی ممکن است خداوند در بزنگاههای زندگی، دست شما را بگیرد و از مشکلات عبور دهد.
فرماندار رشت همچنین خطاب به مربیان مرکز گفت: از امروز برای من تکلیف اخلاقی ایجاد شد که در کنار شما باشم. شاید برخی اقدامات در توان قانونی من نباشد، اما از نظر اخلاقی خودم را موظف میدانم که هرجا بتوانم، در مسیر این کار خیر همراه شما باشم.
وی در پایان با ابراز قدردانی از تلاش کارکنان و مربیان مرکز نگهداری کودکان بیسرپرست خاطرنشان کرد: کار اصلی را شما انجام دادهاید و ما تنها میتوانیم سهم کوچکی در کنار زحمات ارزشمند شما داشته باشیم.
در حاشیه این بازدید، فرماندار رشت گفتوگویی صمیمانه با کودکان مرکز داشت و با اهدای هدایایی به آنان، لحظاتی شاد و خاطرهانگیز برایشان رقم زد.
نظر شما