به گزارش خبرنگار مهر، سید اسماعیل میر غضنفری ظهر سه شنبه در دیدار اعضای شورای اداری و شورای تأمین شهرستان رشت با آیت الله فلاحتی به مناسبت گرامیداشت هفته دولت

با یادآوری جلسه اخیر خود با استاندار گیلان، اظهار کرد: هر خدمتی که تاکنون در شهرستان رقم خورده، محصول کار جمعی است و همه ارکان حاکمیت اعم از دستگاه اجرایی، قانونگذاری، قضائی و نیروهای نظامی و انتظامی در نگاه مردم به عنوان دولت شناخته می‌شوند و سهم مؤثری در خدمت‌رسانی دارند.

میرغضنفری با اشاره به نقش راهنمایی‌های نماینده ولی فقیه و امام جمعه رشت، آن را عاملی مؤثر و راهگشا در رفع مشکلات شهرستان عنوان کرد و افزود: مشکلات جامعه کم نیست، اما دولت با تمام موانع از جمله تحریم‌ها و شرایط سخت اقتصادی، متعهد به ارائه خدمات صادقانه به مردم است.

وی تأکید کرد: در سال جاری نیز همچون سال‌های گذشته، پروژه‌های متعددی در هفته دولت افتتاح شده و بخش خصوصی نیز همواره نقش حمایتی در تحقق اهداف دولت ایفا کرده است. دولت موظف است تسهیلات ارزان قیمت و تسهیل در صدور مجوزها را برای بخش خصوصی فراهم کند.

فرماندار رشت درباره حجم پروژه‌های افتتاح‌شده در هفته دولت سال جاری گفت: ۴۰۱ پروژه و طرح با اعتباری بالغ بر ۵۱۷ میلیارد تومان آماده بهره‌برداری شده که شامل ۳۸۳ پروژه دولتی به ارزش ۳,۷۶۵ میلیارد تومان و ۱۸ پروژه بخش خصوصی با اعتبار ۱,۲۵۲ میلیون تومان است.

وی اولویت‌بندی اعتبارات را در بخش آب، عمران روستایی و بازنگری طرح‌های هادی روستایی اعلام کرد و افزود: تلاش شده است تا پروژه‌هایی که به دلیل مشکلات پیمانکاران متوقف شده‌اند، به پیمانکاران توانمند واگذار و تعیین تکلیف شوند.

میرغضنفری همچنین به اشتغال‌زایی ناشی از این پروژه‌ها اشاره کرد و گفت: تاکنون ۱۴۷۶ نفر در قالب اشتغال دائم و موقت جذب شده‌اند.

وی با بیان اینکه دستگاه‌های اجرایی موظف به خدمت‌رسانی بی‌وقفه به مردم هستند، خاطرنشان کرد: وفاق و همدلی ارکان نظام و پرهیز از اختلافات درونی، لازمه تحقق خدمات بهتر به مردم است.

فرماندار رشت ضمن قدردانی از حمایت‌های نماینده ولی فقیه و استاندار گیلان، اظهار امیدواری کرد که با همراهی همه ارکان، گام‌های مؤثری در توسعه شهرستان برداشته شود.