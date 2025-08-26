  1. استانها
  2. گیلان
۴ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۲۵

فرماندار رشت:

همدلی ارکان نظام کلید توسعه و خدمت‌رسانی به مردم است

همدلی ارکان نظام کلید توسعه و خدمت‌رسانی به مردم است

رشت- فرماندار رشت بر ضرورت وفاق و همکاری میان دستگاه‌ها برای تسریع در خدمت‌رسانی به مردم تأکید کرد و گفت: همدلی ارکان نظام کلید توسعه و خدمت‌رسانی به مردم است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید اسماعیل میر غضنفری ظهر سه شنبه در دیدار اعضای شورای اداری و شورای تأمین شهرستان رشت با آیت الله فلاحتی به مناسبت گرامیداشت هفته دولت
با یادآوری جلسه اخیر خود با استاندار گیلان، اظهار کرد: هر خدمتی که تاکنون در شهرستان رقم خورده، محصول کار جمعی است و همه ارکان حاکمیت اعم از دستگاه اجرایی، قانونگذاری، قضائی و نیروهای نظامی و انتظامی در نگاه مردم به عنوان دولت شناخته می‌شوند و سهم مؤثری در خدمت‌رسانی دارند.

میرغضنفری با اشاره به نقش راهنمایی‌های نماینده ولی فقیه و امام جمعه رشت، آن را عاملی مؤثر و راهگشا در رفع مشکلات شهرستان عنوان کرد و افزود: مشکلات جامعه کم نیست، اما دولت با تمام موانع از جمله تحریم‌ها و شرایط سخت اقتصادی، متعهد به ارائه خدمات صادقانه به مردم است.

وی تأکید کرد: در سال جاری نیز همچون سال‌های گذشته، پروژه‌های متعددی در هفته دولت افتتاح شده و بخش خصوصی نیز همواره نقش حمایتی در تحقق اهداف دولت ایفا کرده است. دولت موظف است تسهیلات ارزان قیمت و تسهیل در صدور مجوزها را برای بخش خصوصی فراهم کند.

فرماندار رشت درباره حجم پروژه‌های افتتاح‌شده در هفته دولت سال جاری گفت: ۴۰۱ پروژه و طرح با اعتباری بالغ بر ۵۱۷ میلیارد تومان آماده بهره‌برداری شده که شامل ۳۸۳ پروژه دولتی به ارزش ۳,۷۶۵ میلیارد تومان و ۱۸ پروژه بخش خصوصی با اعتبار ۱,۲۵۲ میلیون تومان است.

وی اولویت‌بندی اعتبارات را در بخش آب، عمران روستایی و بازنگری طرح‌های هادی روستایی اعلام کرد و افزود: تلاش شده است تا پروژه‌هایی که به دلیل مشکلات پیمانکاران متوقف شده‌اند، به پیمانکاران توانمند واگذار و تعیین تکلیف شوند.

میرغضنفری همچنین به اشتغال‌زایی ناشی از این پروژه‌ها اشاره کرد و گفت: تاکنون ۱۴۷۶ نفر در قالب اشتغال دائم و موقت جذب شده‌اند.

وی با بیان اینکه دستگاه‌های اجرایی موظف به خدمت‌رسانی بی‌وقفه به مردم هستند، خاطرنشان کرد: وفاق و همدلی ارکان نظام و پرهیز از اختلافات درونی، لازمه تحقق خدمات بهتر به مردم است.

فرماندار رشت ضمن قدردانی از حمایت‌های نماینده ولی فقیه و استاندار گیلان، اظهار امیدواری کرد که با همراهی همه ارکان، گام‌های مؤثری در توسعه شهرستان برداشته شود.

کد خبر 6571270

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها