به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل میرغضنفری صبح سهشنبه در جلسه ساماندهی آببندانهای شهرستان با بیان اینکه گیلان طی دو دهه گذشته با خشکسالیهای پیدرپی مواجه بوده است، اظهار کرد: از اواخر دهه ۷۰ خشکسالی در استان آغاز شده و هر سال شرایط سختتر شده است، بنابراین باید از بارشها بهصورت بهینه استفاده و آببندانها را احیا کنیم.
وی با اشاره به بارندگی اخیر افزود: در این بارشها بیش از یک و نیم میلیون مترمکعب آب وارد منطقه شد که به دلیل نبود زیرساختهای ذخیرهسازی بخش زیادی از آن از دست رفت اگر فقط یکسوم این آب ذخیره میشد، میتوانست در تأمین نیازهای کشاورزی استان بسیار مؤثر باشد.
میرغضنفری احیای آببندانها و انهار را نهتنها ضرورتی برای کشاورزی، بلکه فرصتی برای توسعه اقتصادی دانست و گفت: سرمایهگذاران میتوانند با تجمیع چند آببندان، علاوه بر مدیریت منابع آب، در حوزه گردشگری و ایجاد درآمد برای روستاها نیز نقشآفرینی کنند در این مسیر، بهرهبرداری محلی در اولویت است و دهیاران و شوراهای اسلامی باید زمینه مشارکت را فراهم کنند.
فرماندار رشت با بیان اینکه «آب الفبای آبادانی است»، تأکید کرد: نباید تنها منتظر نزولات آسمانی باشیم؛ بلکه باید با بهرهگیری از مشارکت مردمی و بخش خصوصی، از ظرفیتهای موجود بهرهبرداری کنیم استفاده از نیروهای بومی و همراهی اهالی روستاها نیز در این مسیر نقش تعیینکننده دارد.
وی در پایان ساماندهی آببندانها را عاملی برای تحقق همزمان سه هدف مهم برشمرد و گفت: تأمین آب کشاورزی، توسعه گردشگری و ایجاد درآمد پایدار برای منطقه تنها با همدلی دستگاههای اجرایی و حضور سرمایهگذاران بخش خصوصی ممکن خواهد بود.
