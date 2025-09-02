فرماندار رشت: پزشکی رسالتی اجتماعی است

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل میرغضنفری ظهر سه‌شنبه در مراسم تجلیل از پزشکان و کارمندان نمونه بیمارستان رازی ضمن تبریک روز پزشک، روز داروساز و روز کارمند گفت: در دوران همه‌گیری کرونا، اگر تعهد اجتماعی پزشکان و پرستاران نبود، آنها می‌توانستند همچون دیگر افراد جامعه به زندگی شخصی خود بپردازند، اما ایثارگری و احساس مسئولیت باعث شد در کنار مردم بایستند و حتی برخی جان خود را در این مسیر از دست دادند.

وی با بیان اینکه پزشکی یک شغل صرف نیست بلکه رسالتی اجتماعی است، افزود: همان‌طور که پزشکان در روند درمان پس از معاینات بالینی گاه به این نتیجه می‌رسند که تنها راه بهبود بیمار انجام جراحی است، در حوزه‌های اجتماعی و مدیریتی نیز برای عبور از مشکلات باید تصمیم‌های اساسی و گاه دشوار گرفته شود.

میرغضنفری با اشاره به تجربه‌های تاریخی خاطرنشان کرد: هرگاه در کنار یکدیگر بوده‌ایم، همچون دوران دفاع مقدس، موفقیت‌های بزرگی حاصل شده و هر زمان در مقابل هم قرار گرفتیم، کشور دچار آسیب‌های جدی شده است.

وی در ادامه با اشاره به تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی اظهار کرد: دشمنان ملت ایران مدعی‌اند نگرانی آنان از برنامه هسته‌ای است، اما هراس اصلی آنها از توان علمی و فکری جوانان ایرانی است؛ چرا که میانگین سنی دانشمندان هسته‌ای کشور به زیر ۳۰ سال رسیده است. این ظرفیت ارزشمند، آینده روشن علمی ایران را تضمین می‌کند و باعث نگرانی طرف‌های خارجی شده است.

فرماندار رشت تأکید کرد: امروز نیز همانند دوران جنگ تحمیلی، همه ما در عرصه‌های مختلف اجتماعی و مدیریتی جنگجو هستیم؛ نه به معنای جنگ‌طلبی بلکه برای صلح، رفاه، امنیت و آسایش مردم ایستادگی می‌کنیم و اجازه نمی‌دهیم فشارها و تحریم‌ها مانع پیشرفت کشور شود.

وی همچنین به برخی مشکلات داخلی اشاره کرد و گفت: بخشی از مسائل ناشی از ناترازی مدیریتی است و برای عبور از این چالش‌ها نیازمند همت، وقت و تلاش بیشتری هستیم اگرچه تحریم‌ها و فشارهای خارجی وجود دارد، اما حل بسیاری از مشکلات در گرو اصلاح مدیریت داخلی است و این امر تنها با همدلی و کار جمعی محقق می‌شود.

میرغضنفری با قدردانی از فعالیت‌های خیریه‌ها در حوزه درمان افزود: حضور خیریه‌ها در کنار مراکز بهداشتی و درمانی فرصتی ارزشمند برای ارتقای خدمات به مردم است و فرمانداری رشت نیز از این حرکت‌های خیرخواهانه حمایت می‌کند.

وی در پایان تأکید کرد: مسئولان باید مراقب باشند سخنان و مواضعشان دستاویز دشمنان قرار نگیرد، زیرا هر کلمه نادرست می‌تواند هزینه‌ای برای کشور ایجاد کند. آنچه امروز بیش از هر چیز نیاز داریم، صداقت، همدلی و عزم جدی برای خدمت صادقانه به مردم است.