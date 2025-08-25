  1. استانها
بهره‌برداری از ۸۵ پروژه عام المنفعه در بخش مرکزی رشت

رشت- همزمان با دومین روز از هفته دولت ۸۵ پروژه عمرانی و زیربنایی در بخش مرکزی رشت با اعتبار بیش از ۷۲ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر دوشنبه همزمان با دومین روز از هفته دولت ۸۵ پروژه عمرانی و زیربنایی در بخش مرکزی رشت با اعتبار بیش از ۷۲ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید.

«اسماعیل میرغضنفری» فرماندار شهرستان رشت در آئین افتتاح این پروژه‌ها با اشاره به اجرای طرح‌های هادی روستایی در ۵ روستا توسط بنیاد مسکن، گفت: همزمان با بهره‌برداری از این طرح‌ها، آسفالت و روکش آسفالت در ۸ روستا توسط اداره راهداری شهرستان انجام شده و ۷۲ پروژه در حوزه برق‌رسانی شامل تعویض و نصب ترانس، اصلاح و تقویت شبکه برق توسط شرکت توزیع برق نیز به بهره‌برداری رسیده است.

وی در ادامه با اشاره به قطعی‌های اخیر برق در تابستان، از مردم عذرخواهی کرد و افزود: این مشکلات ناشی از ناترازی‌های حوزه انرژی است، اما تلاش‌های جدی در جریان است تا این ناترازی‌ها رفع شود و پروژه‌های مرتبط با آب و برق در اولویت طرح‌های عمرانی شهرستان قرار دارد.

میرغضنفری با قدردانی از صبوری و همراهی مردم تاکید کرد: مسئولان باید فرصت خدمت به مردم را غنیمت بشمارند و با تلاش شبانه‌روزی در راستای رفاه و آرامش مردم گام بردارند.

این پروژه‌ها در راستای توسعه زیرساخت‌ها و بهبود کیفیت زندگی مردم بخش مرکزی شهرستان رشت به بهره‌برداری رسید.

