روایت ایثار فرهنگ عشایر در تولیدات حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد

شهربانو پاکنژاد در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: چهار اثر «ایستاده بر آبهای جنوب» نوشته زینب امیدی، یک پاییز و شش «شقایق اثر کوروش شمس، «گروهان ویژه نوشته امید نیکویی زاده و «موج مجنون» به قلم پاکنژادبا مشارکت کنگره سرداران و شهدای استان منتشر شده و همچنین کتاب «زندگی به وقت مردن» به قلم منوچهر نیاکان اصل با همکاری بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس به چاپ رسیده است.

وی بیان کرد: سه اثر جدید با روایت رشادت های عشایر استان در صف چاپ گفته پاک نژاد کتابهای «میرغلوم» نوشته سیدعلی حمیدہ کیش، جنگ «جلیل اثر محمود ذکاوت و بو پدر» نوشته فاطمه رشیدی جهان آباد که روایتگر رشادت عشایر استان هستند، به زودی توسط انتشارات سوره مهر منتشر می شوند.

مسئول دفتر ادبیات پایداری حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اینکه پژوهش های تاریخی مبارزات عشایر علیه پهلوی در مراحل پایانی نگارش است، بیان کرد: چند اثر پژوهشی درباره مبارزات عشایر علیه حکومت پهلوی نیز در حال آماده سازی برای چاپ است که می توان به از جمله «مبارزات ایل بهمئی علیه پهلوی اول به فرماندهی خان طلا»، «مبارزات عشایر بویراحمد به فرماندهی کی لهراسب»، «تاریخ شفاهی مبارزات آیت الله سید علی اصغر ملک حسینی»، «بمباران عشایر در سال ۱۳۴۲» و «زندگی نامه آیت الله سید کرامت الله ملک حسینی» اشاره کرد.