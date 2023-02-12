ورکشاپ یک ‌روزه پوستر «بلوط و باروت» در حوزه هنری استان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرسول شریفی ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: ورکشاپ یک‌روزه پوستر «بلوط و باروت» روایتی است از جنایت رژیم پهلوی در بویراحمد که در آن ۱۵ نفر از هنرمندان حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد به خلق ایده‌های خود در قالب پوستر پرداختند.

وی بیان داشت: ساعت هشت صبح ۳۱ فروردین ۱۳۴۲ در نقطه‌ای به نام تنگ «گجستان» عشایر غیور بویر احمدی راه را بر قشون پهلوی سد کردند و این سرآغاز حماسه‌ای شد به نام جنگ گجستان که سند افتخاری از مبارزات عشایر در تاریخ کهگیلویه و بویراحمد است.

شریفی اظهار داشت: حکومت پهلوی پس از این درگیری از اردیبهشت تا خرداد همان سال به‌صورت روزانه و در چند نوبت به‌وسیله هواپیماهای خود بر سر عشایر گجستان، جلیل و لوداب بمب می‌ریخت که منجر به کشته شدن زنان و کودکان بی‌گناه زیادی شد.