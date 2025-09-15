فعالیت واحدهای گاوداری و مرغداری ها در تامین امنیت غذایی است.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی در همایش امنیت زیستی مدیریت بهداشتی پساب و پسماندهای دامداری گفت: فعالیت گاوداریها و مرغداریها برای امنیت غذایی است و نباید هیچ فعالیتی زندگی انسان را مختل کند.
وی افزود: هر جا مشکلی در حوزه زیستی و بهداشتی برای زندگی انسان وجود دارد نیاز است اصلاح شود.
وی با اشاره به دید عمق در فعالیتهای دامداری، ادامه داد: اگر گاوداری وجود نداشته باشد باید دید بخشی از امنیت غذایی چه سرنوشتی خواهد داشت.
وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه امروز این فعالیت در دنیا آیا آلاینده است، اظهار کرد: برخی گازهای گلخانهای شاید ناشی از فعالیت دامداریها باشد اما با فناوریهای نوین بخشی از این آلایندگی حذف شده و حتی تبدیل به احسن شده است.
این مقام عالی وزارت جهاد کشاورزی عنوان کرد: با توجه به موضوعات مطرح در حوزه کشاورزی در طول تاریخ شاهد بودهایم که عموماً این فعالیتها موجب پایداری محیط زیست شده است. اگر جایی هم مشکلی وجود دارد باید با توجه به موازین تعیین شده اصلاح شود.
نوری قزلجه تصریح کرد: امروز تولیدکنندگان زنجیره تولید را کامل کردهاند و همان طور که از گیاهان برای تولید گوشت و شیر بهرهگیری میکنند از فضولات به عنوان کود برای تقویت و رشد گیاهان استفاده میکنند. در واقع آلایندهها تبدیل به احسن کرده و مصرف بهینه دارند.
وی اضافه کرد: شاید این امر در تمام دامداریها اجرا نشده که همه باید کمک کنیم تا چنین شود و آسیب کمتری از این فعالیتها به محیط زیست وارد شود.
