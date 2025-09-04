به گزارش خبرنگار مهر، امروز پنجشنبه ۱۳ شهریور ۱۴۰۴ مرکز ملی پایش الگوی تولید کشاورزی افتتاح شد.
غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی در جمع خبرنگاران گفت: در بحث الگوی کشت ما هم الزامات قانونی را داریم باید اجرا بکنیم و هم الزامات عملی که بدون اون حقیقتاً نمیتوانیم این حوزه را مدیریت کنیم.
وی افزود: بنابراین موضوع الگویی کشت یک بحث جدی است و باید جدی بگیریم. ما سعی کردیم که این موضوع را به طور دقیقتر و عملیاتیتر در کشور اجرایی کنیم و برای نظارتها و کنترلهای لازم و اینکه کار خیلی فنی و دقیق پیش برود مرکز پایش الگوی تولید کشاورزی طراحی شد و از سازمان تحقیقات کشاورزی موضوع الگوی کشت مدیریت میشود.
وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: نکته مطلوبی که در حوزه کشاورزی داریم با توجه به محدودیتهایی که وجود دارد خصوصاً در حوزه آب و با توجه به شرایط اقلیمی و نیازهایی که در کشور داریم امیدواریم بتوانیم تنظیمات لازم را هرچه دقیقتر البته که با همکاری کشاورزان و بهرهبرداران داشته باشیم.
وی با اشاره به مدیریت دقیق و هوشمندی در حوزه کشاورزی کشور، اظهار کرد: در نهایت این مدیریت هم میتواند امنیت غذایی کشورمان را تأمین کند. همچنین میتواند سود و اقتصادی بودن فعالیتهای کشاورزان عزیز ما را هم تضمین کند.
این مقام عالی وزارت اضافه کرد: این مرکز، احتمال اجرای الگوی کشت با سرعت و دقت بیشتری را دنبال میکند.
وی با بیان این که روی دقت خیلی تاکید داریم، ادامه داد: امسال وقتی برنامه الگوی کشت استانها آماده و برای آنها فرستاده شد برای اینکه به یک اجماع و فهم مشترکی برسیم بازخوردها از استانها و شهرستانها گرفته شد که احیاناً اگر نظراتی هست که میتواند اعمال شود ترتیب اثر داده شود.
نوری قزلجه عنوان کرد: ما به این نتیجه رسیدیم که الگو را دقیق و با یک اجماع نخبگانی و اجرایی عملیاتی کنیم. امروز در این مرکز هم سعی ما بر این است که با دقت بیشتری مسئله کشت پیگیری شود.
وی گفت: الگوی کشت در قانون برنامه توسعه تکلیف قانونی ما است و برای اجرا درست باید نظارتهای الکترونیکی کامل وجود داشته باشد.
وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر این که با تکمیل الگوی کشت هم به تکالیف قانونی عمل شده و هم اینکه امکان مدیریت دقیق و هوشمند برای خود مجموعه فراهم میشود، اظهار کرد: امیدواریم قدمهای خوبی در توسعه کشاورزی کشورمان در این شرایط سخت اقلیمی و خشکسالی برداریم و بتوانیم امنیت غذایی کشور را با یک ضریب اطمینان بسیار بالاتر و مطلوبتری مدیریت محصولات کشاورزی را بازنگری کنیم.
وی درباره تعیین قیمت ۳۲ قلم کالای اساسی در شورای قیمتگذاری عنوان کرد: در برخی از محصولات از جمله گندم موضوع در حال انجام است و به زودی نرخ سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ نهایی میشود.
وی گفت: هدف ما در این قیمتگذاریها و سیاستگذاریها حمایت از تولید داخل و تولیدکننده است؛ چون معتقدیم که امنیت غذایی باید متکی به تولید داخل باشد. مهمتر از همه باید این فعالیتها اقتصادی شود که انگیزه فعالیت را برای کشاورزان به وجود آورد.
وی درباره ارزیابیها و دقت مرکز ملی پایش تولید کشاورزی اظهار کرد: راهاندازی این مرکز درست ترین و بهره مندترین اقدامی است که در حوزه کشاورزی میتواند اتفاق بیفتد. اگر دنبال بهرهوری، افزایش تولید و دنبال اقتصادی شدن فعالیتهای کشاورزی هستیم باید در قالب الگوی کشت ببینیم. در خصوص ضمانت اجرای آن هم قانونگذار به ما اجازه داده که ارائه خدمات را به کشاورزان و به واحدهایی داشته باشیم که الگوی کشت را رعایت میکنند. محصولات را ما باید از کسانی بخریم یا خدمات ارائه دهیم که الگوی کشت را رعایت کردهاند.
وی یادآور شد: ترویج و آموزش را پر بارتر دنبال میکنیم.
وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر تاثیر این مرکز و کاهش تغییر کاربری اراضی کشاورزی گفت: تغییر کاربری اراضی کشاورزی سامانه پایش جداگانه دارد؛ اما چون همه این سامانهها را ما لینک میکنیم قطعاً کمک خواهد کرد به پایش اراضی و احیاناً تغییر کاربریهای غیرمجازی که وجود دارد.
نوری قزلجه ادامه داد: این سامانههای ملی میتواند به پایش بیشتر در بخش کشاورزی کمک کند.
