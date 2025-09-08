پتروشیمی ها امسال کود مورد نیاز بخش کشاورزی را تحویل ندادند

به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه ۱۷ شهریور ۱۴۰۴ نشست خبری هشتمین نمایشگاه کشاورزی آیفارم در محل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران برگزار شد.

پیمان عالمی، رئیس اتاق اصناف کشاورزی در نشست خبری هشتمین نمایشگاه کشاورزی آیفارم، گفت: در تمام کشورهای جهان به محصولات کشاورزی نگاه استراتژیک وجود دارد زیرا استقلال یک کشور به استقلال غذایی آن وابسته است.

وی افزود: ما در کشور با وجود تمام محدودیت‌ها در این بستر تلاش داریم تا امنیت غذایی تأمین باشد.

وی ادامه داد: بهره‌برداران بیش از هر کس دیگر به محدودیت‌های آبی کشور آگاه و دغدغه مند هستند زیرا پایداری کشت با پایداری آب محقق می‌شود.

وی تصریح کرد: بنابراین، اهمیت حفظ امنیت آبی کشور بیش از همه برای کشاورزان مهم است.

رئیس اتاق اصناف کشاورزی تاکید کرد: افزایش بهره‌وری بدون وارد کردن دانش به بخش کشاورزی ممکن نیست.

عالمی با بیان اینکه باید معضلات این حوزه مرتفع شود، یادآور شد: رفع مشکلاتی چون تغییرات اقلیمی، کمبود آب و… زمان بر است و باید با آموزش، برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری حاکمیتی و هماهنگی بین نهادی به حل این معضلات نائل آییم.

این مسئول صنفی در بخش دیگری از سخنان خود به کمبود کودهای شیمیایی اشاره کرد و گفت: امسال شرکت‌های پتروشیمی کود مورد نیاز بخش کشاورزی تحویل ندادند و مشکلاتی را در تولید محصولات به وجود آوردند.

عالمی گفت: همچنین وزارت نیرو در تأمین آب مورد نیاز این بخش کوتاهی کرد و کشاورزان را در کشت محصولات خود حیران و سرگردان کرد.