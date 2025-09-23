وزیر جهاد کشاورزی: برای عبور از ناترازی‌ باید الگوی مصرف را اصلاح کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا نوری قزلجه، صبح سه شنبه، در آئین نواختن زنگ آغاز سال تحصیلی جدید که در دبستان شهید بوربور عظیمی شهر ری برگزار شد، با تبریک آغاز سال تحصیلی به دانش‌آموزان، فرهنگیان و اولیای آنان، بر نقش‌آفرینی نسل جوان در آینده کشور تأکید کرد.

وی با اشاره به تقارن آغاز سال تحصیلی با هفته دفاع مقدس اظهار داشت: در چنین ایامی یاد و خاطره دانش‌آموزان، معلمان و ایثارگرانی را گرامی می‌داریم که در دوران دفاع مقدس از جان خود گذشتند و نامشان در تاریخ این مرز و بوم جاودانه شد.

نوری قزلجه با بیان اینکه شور و نشاط دانش‌آموزان در آغاز سال تحصیلی نویدبخش آینده‌ای روشن برای کشور است، گفت: نسل جوان با تکیه بر علم، دانش، بصیرت و خودباوری می‌تواند نقش مؤثری در پیشرفت ایران ایفا کند.

وزیر جهاد کشاورزی در ادامه با ابلاغ سلام گرم رئیس‌جمهور، مسعود پزشکیان، به جامعه فرهنگیان و دانش‌آموزان، از سفر قریب‌الوقوع وی به سازمان ملل متحد خبر داد و تصریح کرد: رئیس‌جمهور برای رساندن پیام صلح، عزت و اقتدار ملت بزرگ ایران به مجامع بین‌المللی عازم نیویورک هستند.

وی با اشاره به چهل و پنجمین سالروز آغاز جنگ تحمیلی، یادآور شد: در چنین روزی جنگی نابرابر بر ملت ایران تحمیل شد، اما ملت ما با ایستادگی و مقاومت، حماسه‌ای جاودان در تاریخ رقم زد. امروز نیز باید با مجاهدت علمی و تحصیلی، قدردان آن جانفشانی‌ها باشیم.

نوری قزلجه با اشاره به برخی موفقیت‌های کشور در حوزه کشاورزی اظهار داشت: در برخی رشته‌های تولیدی، ایران در رتبه‌های برتر جهانی قرار دارد که حاصل تلاش جهادگران این عرصه است. با این حال، در حوزه‌هایی مانند آب و انرژی با ناترازی‌هایی مواجه هستیم که نیازمند اصلاح الگوی مصرف است.

وزیر جهاد کشاورزی صرفه‌جویی و مصرف بهینه منابع را راهکار اصلی عبور از این چالش‌ها دانست و تأکید کرد: منابع طبیعی از جمله آب، برق، گاز و مواد غذایی محدود هستند و همه آحاد جامعه باید نسبت به حفظ این منابع مسئولیت‌پذیر باشند.

وی با اشاره به اهتمام دولت چهاردهم در نهادینه‌سازی فرهنگ مصرف بهینه، گفت: در کشورهای توسعه‌یافته نیز به آموزه‌های دینی ما در این زمینه عمل می‌شود و ما باید این فرهنگ را بیش از پیش در جامعه ترویج دهیم.

نوری قزلجه همچنین با اشاره به اجرای برنامه نمادین نهال‌کاری در حاشیه این مراسم، اظهار داشت: طی دو سال گذشته بیش از ۵.۵ میلیون دانش‌آموز و ۱۱۷ هزار معلم در طرح‌های نهال‌کاری مشارکت داشته‌اند که این موضوع نشان‌دهنده ظرفیت عظیم آموزش‌وپرورش در حفاظت از منابع طبیعی است.

وزیر جهاد کشاورزی در پایان، با قدردانی از تمامی دست‌اندرکاران برگزاری این مراسم، بر نقش آموزش و مشارکت دانش‌آموزان در تحقق توسعه پایدار کشور تأکید کرد.