عضویت بیش از ۳ هزار پژوهشگر به شبکه دانشمندان جهان اسلام

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی امینی در حاشیه دهمین نشست تبادل علم و فناوری و کارگاه بینالمللی همتایابی ۲۰۲۵ «استپ» که امروز یکشنبه ۱۶ شهریورماه در دانشگاه امیرکبیر برگزار شد، در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری این رویداد در دومین روز از هفته جایزه مصطفی اظهار کرد: هدف از برگزاری این نشست گردهم آوردن اساتید دانشگاه ها و دانشمندان برتر و پژوهشگران برتر و روسای سازمانهای بینالمللی مرتبط با حوزههای علم و فناوری در کشورهای اسلامی است.
وی ادامه داد: مشارکتکنندگان در این نشست آخرین دستاوردهای علمی و فناورانه خود را ارائه میدهند تا فضای شبکهسازی میان دانشمندان جهان اسلام ایجاد شود. برگزاری پنلها و کارگاههای آموزشی و سمینارهای مرتبط با موضوعات علم و فناوری از دیگر برنامههای این نشست به شمار میرود.
امینی خاطر نشان کرد: به برکت نام حضرت محمد (ص) بازیگران اکوسیستم علم و فناوری در کنار هم جمع شوند تا بتوانند فضای همکاری در حوزههای علم و فناوری را توسعه دهند.
وی با تاکید بر اینکه برای ایجاد دانشمندان آینده جهان اسلام باید بسترسازیهای لازم صورت گیرد اظهار کرد: در این راستا بنیاد علم و فناوری مصطفی در تلاش است تا این بسترسازی را ایجاد کند که یکی از این بسترها، برگزاری نشست های استپ است که با فضای شبکه سازی و تعریف پروژه های مشترک می توانند زمینه تربیت نیروی انسانی را محقق کنند. از این طریق میتوان امیدوار بود که نسل آینده نسلی خواهد بود که فضای علم و فناوری متناسب با کشورهای اسلامی را درک می کند و می توانند در خدمت جهان اسلام و فراتر از آن در خدمت بشریت قرار گیرند.
مدیر امور بین الملل جایزه مصطفی، این جایزه را متعلق به جهان اسلام دانست و ادامه داد: جایزه مصطفی در ایران و تهران برگزار میشود و ما این افتخار را داریم که علاوه بر اساتید و دانشمندان، میزبان دانشجویانی از کشورهای مختلف هستیم.
به گفته وی؛ در نشست امروز بیش از ۲۰۰ دانشجو از ۳ ملیت حضور دارند و ما تلاش داریم در آینده میزبان تعداد بیشتری از دانشجویان باشیم.
امینی در پاسخ به این سوال که نشستهای «استپ» تا چه میزان توانسته است شبکه سازی میان دانشمندان کشورهای اسلامی محقق کند توضیح داد: از سال ۲۰۱۹ تاکنون ۹ دوره نشست استپ برگزار شده است و طی این ۹ دوره شبکهای از دانشمندان جهان اسلام ایجاد شده است هر دوره به این شبکه اضافه می شود.
وی ادامهداد : اتفاقی که امروز رخ می دهد این است که اساتید ایرانی در کنار اساتیدی که مدعو برنامه استپ هستند، بعد از مراسم افتتاحیه در کنار همدیگر قرار می گیرند و این شبکه سازی امتداد می یابد.
وی گفت: در نشست امروز بیش از ۹۰ نفر از اساتید و دانشمندان بینالملل و بیش از ۲۵۰ نفر از اساتید و دانشجویان ایرانی حضور دارند. از سال ۲۰۱۹ بیش از ۳ هزار پژوهشگر به شبکه دانشمندان جهان اسلام پیوستند و در کشورهای مختلف همکاریهای علمی و فناوری مشترک دارند.
مدیر امور بینالمللی بنیاد مصطفی با بیان اینکه اعضای این شبکه تاکنون پروژههای مشترکی را اجرایی کردهاند، اضافه کرد: در این دوره به میزبانی دانشگاه صنعتی امیرکبیر از طریق ایجاد و برگزاری کارگاههای همتایابی، این همکاریهای مشترک توسعه می یابد.
