سطح علمی دانشجویان ایرانی به خوبی دانشجویان آمریکایی است

مهمت تونر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: نوآوری اصلی من توسعه تراشه‌های نانو و میکروفلوئیدیک است که قادر به شناسایی سلول‌های توموری در نمونه‌های خون هستند. کاربرد کلیدی این فناوری، تشخیص سلول‌های توموری گردش‌کننده است که به پزشکان کمک می‌کند سرطان را در مراحل اولیه تشخیص دهند و روند درمان بیماران را بهتر پایش کنند.

وی افزود: این فناوری امکان پزشکی شخصی‌سازی شده را فراهم می‌کند، به‌طوری که داروها و درمان‌ها برای هر فرد به صورت اختصاصی و متناسب با شرایط او طراحی می‌شوند.

دانشمند برگزیده جایزه مصطفی گفت: هدف نهایی این روش نوین، ارائه درمان‌های دقیق در زمان مناسب و با تشخیص درست است، به‌گونه‌ای که تمام داروها برای هر بیمار به طور خاص طراحی و تجویز شوند.

وی اظهار کرد: مسیر تحصیلی من با رشته مهندسی مکانیک در دانشگاه MIT آغاز شد. سپس از طریق یک برنامه مشترک که بین بخش مهندسی MIT و هاروارد بود، وارد دانشکده پزشکی هاروارد شدم. از قبل همیشه علاقه‌مند به جراحی بودم و آرزو داشتم جراح شوم.