به گزارش خبرنگار مهر، نشست کافه علم بنیاد مصطفی (ص) امروز یکشنبه 16 شهریورماه با سخنرانی پروفسور محمد خواجه نذیرالدین هندوستانی یکی از برگزیدگان ششمین جایزه مصطفی(ص) و شماری از دانشجویان و علاقه مندان علم در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شد.

محمد نذیرالدین موفق به توسعه سلول های خورشیدی پروسکایتی شده است؛ فناوری که امکان تولید برق از انرژی خورشیدی با کارایی بالا و هزینه پایین را فراهم می کند. توسعه نسل جدید سلول های خورشیدی با قابلیت های صنعتی و تجاری، امکان تامین برق پایدار و ارزان در مناطق محروم و کاهش وابستگی جهانی به سوخت های فسیلی و ارتقای عدالت انرژی از کاربردهای این فناوری به شمار می رود.

نذیرالدین در این نشست در مورد اهمیت استفاده از انرژی خورشیدی اظهار داشت: زمین با چالش گسترده ای در زمینه تولید انرژی روبرو شده و تولید انرژی برای همه کشورها حیاتی است‌. فناوری سلول‌های خورشیدی پروسکایت در دمای اتاق قابل تولید است در حالیکه تولید سلول های خورشیدی سیلیکونی باید در دمای ۱۱۰۰ درچه تولید شوند و همین باعث می شود همزمان ماده دی اکسید سیلیکون/ تولید شود و در نهایت تولید این نوع سلول ها را گران تر می کند.

این برگزیده جایزه مصطفی(ص) گفت: دمای سلول های سیلیکونی خورشیدی در تابستان بسیار زیاد شده و به ۶۰ درجه هم می رسد ولی دمای سلول های پروسکایت با دمای بیرون بالا نمی رود. البته فناوری تولید سلول های خورشیدی از پروسکایت یک فناوری جدید و جوان است و قابلیت توسعه را دارد. همچنین سلول های سیلیکونی همه اجزای نور خورشید از یو وی و غیره را جذب می‌کند در حالیکه فقط بخشی از نور خورشید قابل تبدیل به انرژی است ولی سلول های پروسکایت فقط بخش قابل تبدیل با انرژی خورشیدی را جذب می کنند.

وی تاکید کرد: بسیاری از شرکت های فناورانه در حال کار برای ترکیب سیلیکون و پروسکایت در سلول های خورشیدی هستند تا کارآمدی سلول‌های خورشیدی را افزایش دهند و در این صورت کارامدی این سلول های به ۳۵ درصد می رسد.

نذیرالدین همچنین با اشاره به اهمیت استفاده از هوش مصنوعی در توسعه این نوع سلول ها گفت: برای تکمیل کل فناوری و برخی نواقص می توان از هوش مصنوعی استفاده کرد. این دانشمند هندوستانی همچنین پیشنهاد داد بهتر است یک گروه از متخصصان مختلف شامل متخصصان شیمی، کارشناسان هوش مصنوعی و مکانیک با هم برای توسعه ابن نوع سلول‌های خورشیدی کار کنند..

وی به دانشجویان توصیه کرد اگر تمایل دارند در این حوزه کار کنند ابتدا مقالات و کتاب های منتشر شده در این زمینه توسط دانشمندان قبلی را مطالعه کنند و بعد از مدتی می توانند سراغ بهبود کارآمدی فناوری های کنونی بروند.

وی در مورد اهمیت اقدامات در زمینه تعاملات علمی و هر اقدامی برای ترویج علم نیز گفت: این نوع اقدامات نه تنها کارامد و مفید بلکه حیاتی است و بنیاد علم و فناوری مصطفی(ص) پلتفرمی برای این امر فراهم کرده است. این به جریان علم کمک می کند.

این استاد دانشگاه کره با اشاره به اقداماتی که خود برای ترویج علم انجام می دهد، گفت: از انجا که نشریات برای ارائه مقالات علمی معمولا پول زیادی طلب می کنند من خودم مقالاتم را در صفحه ام در لینکدین یا در وب سایتم منتشر می کنم تا به شکل رایگان در اختیار علاقه مندان علم قرار گیرد.