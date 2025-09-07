  1. استانها
  2. کردستان
۱۶ شهریور ۱۴۰۴، ۲۰:۳۶

لزوم مدیریت هوشمند مصرف انرژی و توسعه زیرساخت‌های تجدیدپذیر

سنندج- بازرس کل کردستان با تأکید بر ضرورت مدیریت هوشمند مصرف انرژی و توسعه زیرساخت‌های تجدیدپذیر، ناترازی فعلی در بخش برق کشور را نتیجه بی‌توجهی به برنامه‌ریزی‌های بلندمدت دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی هواسی شامگاه یکشنبه در جریان بازدید از مرکز دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق استان، ضمن تبریک ماه مبارک ربیع‌الاول و میلاد پیامبر گرامی اسلام (ص)، بر تقویت وحدت و انسجام ملی به‌عنوان راهبردی مؤثر در مقابله با استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی تأکید کرد.

هواسی در این بازدید با اشاره به چالش ناترازی در حوزه انرژی کشور اظهار کرد: مسئله ناترازی برق، صرفاً یک چالش فنی نیست، بلکه می‌تواند ابعاد اجتماعی و حتی امنیتی پیدا کند.

وی بیان کرد: این وضعیت نتیجه بی‌توجهی‌های گذشته در حوزه برنامه‌ریزی میان‌مدت و بلندمدت وزارت نیرو بوده که اکنون با تشدید پدیده تغییرات اقلیمی، اثرات آن بیشتر نمایان شده است.

وی با اشاره به اهمیت کاهش مصرف و بهره‌وری انرژی گفت: در حال حاضر بسیاری از تجهیزات خانگی و صنعتی، دارای مصرف بالایی هستند که نیازمند بازنگری در طراحی، تولید و مصرف آن‌ها هستیم.

بازرس کل کردستان بادآور شد: همچنین مصرف بالای برق در حوزه استخراج رمزارزها، به دلیل نبود متولی مشخص، به یکی از چالش‌های جدی در مدیریت شبکه برق تبدیل شده است.

هواسی تأکید کرد: توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر از جمله استفاده از پنل‌های خورشیدی در منازل، افزایش راندمان نیروگاه‌ها، تقویت بخش خصوصی، هوشمندسازی شبکه و کاهش تلفات انرژی، از جمله راهکارهای اساسی برای عبور از بحران فعلی است.

وی در ادامه خواستار رعایت عدالت در توزیع خاموشی‌ها به‌ویژه در مناطق روستایی شد و گفت: باید از ظرفیت مولدهای برق در ادارات استفاده شود تا بار شبکه کاهش یابد. وی بر ضرورت حرکت صنایع و واحدهای تولیدی بزرگ به سمت خودتأمینی انرژی تأکید کرد.

وی همچنین تأمین اعتبارات برای توسعه پروژه‌های خورشیدی و راه‌اندازی سامانه تلفنی هشدار به مشترکان پرمصرف را از جمله اقدامات فوری برای کنترل پیک مصرف و پایداری شبکه برق عنوان کرد.

