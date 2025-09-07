به گزارش خبرنگار مهر، عیسی هواسی شامگاه یکشنبه در جریان بازدید از مرکز دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق استان، ضمن تبریک ماه مبارک ربیعالاول و میلاد پیامبر گرامی اسلام (ص)، بر تقویت وحدت و انسجام ملی بهعنوان راهبردی مؤثر در مقابله با استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی تأکید کرد.
هواسی در این بازدید با اشاره به چالش ناترازی در حوزه انرژی کشور اظهار کرد: مسئله ناترازی برق، صرفاً یک چالش فنی نیست، بلکه میتواند ابعاد اجتماعی و حتی امنیتی پیدا کند.
وی بیان کرد: این وضعیت نتیجه بیتوجهیهای گذشته در حوزه برنامهریزی میانمدت و بلندمدت وزارت نیرو بوده که اکنون با تشدید پدیده تغییرات اقلیمی، اثرات آن بیشتر نمایان شده است.
وی با اشاره به اهمیت کاهش مصرف و بهرهوری انرژی گفت: در حال حاضر بسیاری از تجهیزات خانگی و صنعتی، دارای مصرف بالایی هستند که نیازمند بازنگری در طراحی، تولید و مصرف آنها هستیم.
بازرس کل کردستان بادآور شد: همچنین مصرف بالای برق در حوزه استخراج رمزارزها، به دلیل نبود متولی مشخص، به یکی از چالشهای جدی در مدیریت شبکه برق تبدیل شده است.
هواسی تأکید کرد: توسعه انرژیهای تجدیدپذیر از جمله استفاده از پنلهای خورشیدی در منازل، افزایش راندمان نیروگاهها، تقویت بخش خصوصی، هوشمندسازی شبکه و کاهش تلفات انرژی، از جمله راهکارهای اساسی برای عبور از بحران فعلی است.
وی در ادامه خواستار رعایت عدالت در توزیع خاموشیها بهویژه در مناطق روستایی شد و گفت: باید از ظرفیت مولدهای برق در ادارات استفاده شود تا بار شبکه کاهش یابد. وی بر ضرورت حرکت صنایع و واحدهای تولیدی بزرگ به سمت خودتأمینی انرژی تأکید کرد.
وی همچنین تأمین اعتبارات برای توسعه پروژههای خورشیدی و راهاندازی سامانه تلفنی هشدار به مشترکان پرمصرف را از جمله اقدامات فوری برای کنترل پیک مصرف و پایداری شبکه برق عنوان کرد.
نظر شما