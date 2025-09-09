به گزارش خبرنگار مهر، هشت مگاوات نیروگاه تجدید پذیر در کوهپایه اصفهان در آئین افتتاح همزمان ۱۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در هشت استان کشور با حضور برخط علی آبادی وزیر نیرو ظهر سه‌شنبه به بهره‌برداری رسید. از مجموع ظرفیت یادشده حدود ۴۶ مگاوات با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و نزدیک به ۵۴ مگاوات با سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی اجرا شده است؛ بخشی از این طرح‌ها در قالب پروژه‌های تولید در توزیع و با سرمایه‌گذاری دولتی در ۸۵۴ ساختگاه احداث شده و بخش دیگر نیز توسط سرمایه‌گذاران بخش خصوصی پیش رفته است.

این نیروگاه‌ها در استان‌های مختلف کشور ساخته شده‌اند که در این میان ۳۳ مگاوات در استان البرز، هشت مگاوات در اصفهان، حدود ۱۲ مگاوات در قم، ۳ مگاوات در سمنان، ۱.۴ مگاوات در گلستان ،۰.۱ مگاوات در استان تهران، ۲۱ مگاوات در استان مرکزی و ۲۱ مگاوات در یزد قرار دارند.

در همین ارتباط امیرحسین امام‌جمعه، رئیس گروه توسعه نیروگاه‌های پراکنده شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: استان اصفهان امروز شاهد افتتاح هشت مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی است که پنج مگاوات آن مربوط به بخش خصوصی در شهرک صنعتی کوهپایه و سه مگاوات دیگر در اردستان اجرایی شده است. همچنین، از ابتدای سال جاری تاکنون، بیش از ۴۰۰ مگاوات مجوز برای احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر در سطح شرکت‌های توزیع صادر شده که به طور عمده زیر هفت مگاوات هستند.

وی با اشاره به فعالیت‌های بخش خصوصی و دولتی در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، خاطرنشان کرد: در یک سال گذشته، ظرفیت یک مگاواتی توسط بخش خصوصی وارد مدار شده است.

رئیس گروه توسعه نیروگاه‌های پراکنده افزود: برنامه‌ریزی شده تا دهه فجر امسال، ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر استان به ۶۰ مگاوات افزایش یابد. علاوه بر این، دو نیروگاه ۶ مگاواتی دیگر در نزدیکی شهرک صنعتی کوهپایه در حال احداث است که امیدواریم تا آن زمان به بهره‌برداری برسد.

امام‌جمعه در خصوص نیروگاه‌های خانگی نیز توضیح داد: نیروگاه‌های خرد خانگی در رنج پنج تا ۱۰ کیلووات عمدتاً روی پشت‌بام منازل اجرا می‌شوند و برای هر کیلووات حدود هشت تا ۱۰ مترمربع فضا نیاز است. در حال حاضر، با همکاری سازمان‌هایی نظیر بسیج سازندگی، کمیته امداد و بهزیستی، طرح‌هایی برای ایجاد نیروگاه‌های تجمیعی خرد برای مددجویان در حال پیگیری است. به عنوان مثال، ظرفیت یک مگاواتی برای حدود ۲۰۰ واحد خانگی مددجویان کمیته امداد در نظر گرفته شده که با دریافت تسهیلات و تأمین زمین اجرایی خواهد شد.

وی تأکید کرد: در حال حاضر، حدود ۱۰ مگاوات ظرفیت خرد خانگی در مجموعه توزیع برق شهرستان اصفهان فعال است و با شتاب گرفتن برنامه‌های دولت از اواخر شهریور و ابتدای مهرماه سال گذشته، توسعه نیروگاه‌های خورشیدی با جدیت بیشتری دنبال می‌شود.‌

