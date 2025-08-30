با توسعه ظرفیت تولید و مدیریت مصرف، سال آینده ناترازی انرژی رفع خواهد

به گزارش خبرنگار مهر، عباس علی آبادی عصر شنبه در مراسم کلنگ نیروگاه خورشیدی در زنجان با تأکید بر اینکه رفع ناترازی انرژی نیازمند همزمانی افزایش ظرفیت تولید و مدیریت مصرف است، گفت: با توسعه سرمایه‌گذاری‌ها در صنعت برق و همراهی مردم در بهینه‌سازی مصرف، سال آینده شاهد شرایط پایدارتر و رفع ناترازی خواهیم بود.

وی با بیان اینکه ناترازی انرژی از چالش‌های اساسی کشور در سال‌های اخیر بوده است، اظهار داشت: ناترازی انرژی تابع دو عامل اصلی است؛ نخست میزان تولید که باید به شکل مستمر افزایش یابد و دوم مدیریت مصرف که در صورت عدم کنترل، می‌تواند از ظرفیت تولید نیز پیشی بگیرد. بنابراین اگر تنها بر افزایش تولید تمرکز شود ولی مصرف به‌درستی مدیریت نشود، باز هم مشکل پابرجا خواهد ماند.

وی افزود: خوشبختانه در ماه‌های اخیر اقدامات مؤثری در هر دو حوزه انجام شده است. از یک‌سو ظرفیت نیروگاه‌های حرارتی کشور حدود چهار هزار مگاوات افزایش یافته و از سوی دیگر نزدیک به ۸۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی جدید به شبکه سراسری متصل شده است. این روند توسعه‌ای تا پایان سال ادامه خواهد داشت و ظرفیت قابل توجه دیگری نیز به مدار تولید افزوده می‌شود.

علی‌آبادی با اشاره به سیاست‌های کلان وزارت نیرو برای گذر از ناترازی انرژی خاطرنشان کرد: سرمایه‌گذاری در بخش تولید برق، چه از طریق نیروگاه‌های حرارتی و چه انرژی‌های تجدیدپذیر، جزو اولویت‌های اصلی ماست. در کنار این مسئله، اجرای طرح‌های بهینه‌سازی مصرف و فرهنگ‌سازی عمومی برای کاهش استفاده غیرضروری از انرژی در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: مردم عزیز کشورمان با درک اهمیت موضوع، در سال‌های اخیر همراهی ارزشمندی داشته‌اند و امروز شاهد شکل‌گیری اراده‌ای ملی برای استفاده بهینه و سودمند از برق هستیم. این همراهی، در کنار سرمایه‌گذاری‌های گسترده، موجب خواهد شد سال آینده شرایط پایدارتری در شبکه برق تجربه کنیم و از وضعیت ناترازی فاصله بگیریم.

وی همچنین به نقش توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در کاهش ناترازی اشاره کرد و افزود: برنامه‌ریزی جدی برای گسترش نیروگاه‌های خورشیدی و بادی در حال اجراست. این پروژه‌ها نه تنها به پایداری شبکه کمک می‌کنند بلکه موجب کاهش آلایندگی‌های زیست‌محیطی و حرکت در مسیر توسعه پایدار خواهند شد.

علی‌آبادی ادامه داد: در کنار توسعه تولید، وزارت نیرو برنامه‌های گسترده‌ای برای مدیریت سمت مصرف دارد که از جمله آنها می‌توان به اجرای طرح‌های هوشمندسازی شبکه برق، استفاده از فناوری‌های نوین در بخش خانگی و صنعتی، و حمایت از طرح‌های بهینه‌سازی مصرف اشاره کرد. این اقدامات در کنار افزایش ظرفیت تولید، تصویر روشنی از آینده صنعت برق کشور ترسیم می‌کند.

وی تأکید کرد: با تکمیل پروژه‌های در دست اجرا و تداوم سرمایه‌گذاری‌های جدید، امیدواریم در سال آینده شاهد رفع ناترازی انرژی باشیم و مردم کشور از خدمات پایدارتر، مطمئن‌تر و باکیفیت‌تری در حوزه برق بهره‌مند شوند.