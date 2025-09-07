  1. استانها
سانحه رانندگی در جاده اراک به قم چهار مصدوم و فوتی بر جای گذاشت

اراک- رئیس مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث استان مرکزی از وقوع یک حادثه رانندگی منجر به فوت و مصدومیت‌ شدید چهار نفر در جاده اراک به قم خبر داد.

بهروز ایران نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۱۸ عصر یکشنبه (امروز) گزارشی مبنی بر تصادف دو خودروی سواری پژو پارس و دنا در محور اراک به قم، حوالی شهر جدید امیرکبیر به نیروهای اورژانس اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله پس از اعلام این حادثه، دو تیم اورژانس ۱۱۵ به محل اعزام شدند.

رئیس مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث استان مرکزی گفت: در این سانحه متأسفانه یک کودک ۲ ساله در دم جان باخت و سه نفر دیگر نیز به شدت مصدوم شدند.

ایران نژاد بیان کرد: مصدومان این سانحه پس از دریافت اقدامات تخصصی اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.

