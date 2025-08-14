  1. استانها
  2. مرکزی
۲۳ مرداد ۱۴۰۴، ۲۱:۴۲

سانحه تصادف در جاده اصفهان به دلیجان پنج مصدوم و فوتی بر جای گذاشت

دلیجان- رئیس اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی گفت: برخورد تریلر با یک دستگاه خودرو پژو ۴۰۵ در جاده اصفهان به دلیجان، ۴ مصدوم و یک فوتی بر جای گذاشت.

بهروز ایران نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر از حادثه تصادف یک دستگاه تریلی با خودروی پژو خبر داد و گفت: ساعت ۱۱ و ۳۰ دقیقه امروز (پنجشنبه)، وقوع تصادف میان یک دستگاه تریلی و یک دستگاه خودروی پژو به مرکز اورژانس گزارش شد.

وی با اشاره به اعزام نیروهای امدادی افزود: پس از دریافت گزارش حادثه بلافاصله نیروهای اورژانس به محل اعزام شدند.

رئیس اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی با بیان اینکه در این سانحه یک مرد ۴۲ ساله جان خود را از دست داد، گفت: در این حادثه پنج نفر شامل ۲ خانم، ۲ آقا و یک پسر ۱۱ ساله مصدوم شدند.

ایران نژاد بیان کرد: مصدومان حادثه برای دریافت خدمات درمانی به بیمارستان منتقل شدند.

