بهروز ایران نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ساعت ۱۸ و ۵۴ دقیقه شامگاه جمعه برخورد دو خودروی سواری پژو ۲۰۶ و پژو ۴۰۵ در محور اراک – بروجرد، نرسیده به پل دوآب، به اورژانس ۱۱۵ گزارش شد.

وی افزود: بلافاصله پس از اعلام این حادثه به سامانه اورژانس، تیم‌های فوریت پزشکی اورژانس ۱۱۵ به محل اعزام و اقدامات تخصصی درمانی برای مصدومین انجام شد.

رئیس اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی با بیان اینکه سانحه تصادف در جاده اراک به بروجرد هشت مصدوم بر جای گذاشت؛ گفت: مصدومان این حادثه پس از دریافت خدمات پیش بیمارستانی، جهت ادامه درمان به مراکز درمانی منتقل شدند.

ایران نژاد تاکید کرد: انتظار است هموطنان در هنگام رانندگی علاوه بر پرهیز از عجله و شتاب، همواره اصول رانندگی ایمن یعنی رانندگی با سرعت مطمئنه و فاصله طولی از خودروی مقابل و پرهیز از رانندگی در حالت خستگی و خواب آلودگی را رعایت کنند.