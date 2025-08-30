  1. استانها
  2. مرکزی
۹ شهریور ۱۴۰۴، ۱:۰۶

سانحه تصادف در جاده اراک – شازند پنج مصدوم بر جای گذاشت

اراک- رئیس اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی گفت: وقوع سانحه تصادف در جاده اراک – شازند حوالی رباط میل، پنج مصدوم بر جای گذاشت.

بهروز ایران نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بعدازظهر شنبه گزارش تلفنی مبنی بر وقوع حادثه تصادف بین یک دستگاه پراید و پژو در جاده اراک – شازند حوالی رباط میل به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ اعلام شد.

وی افزود: با اعلام این حادثه به سامانه اورژانس ۱۱۵ بلافاصله دو تیم فوریت پزشکی به محل حادثه اعزام شدند.

رئیس اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی گفت: در این سانحه متأسفانه پنج نفر دچار مصدومیت شدند که پس از انجام اقدامات درمانی تخصصی در صحنه، توسط آمبولانس‌های اورژانس به بیمارستان‌های اراک منتقل شدند.

ایران نژاد تاکید کرد: انتظار است شهروندان ضمن رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، در صورت وقوع حوادث مشابه، با خونسردی و تماس سریع با شماره ۱۱۵ امکان امدادرسانی به‌موقع را برای نجات جان مصدومان فراهم کنند.

