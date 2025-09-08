کانون‌ اصلی انتشار بوی نامطبوع در محدوده فرودگاه امام خمینی تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن عباس نژاد مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران از برگزاری جلسه ساماندهی و مدیریت پایدار زیست محیطی مجتمع دامگستر خبر داد و گفت: این مجتمع طی سال‌های اخیر یکی از کانون‌های اصلی آلودگی و انتشار بوی نامطبوع در محدوده فرودگاه امام خمینی (ره) بوده است.

وی در این جلسه اظهار داشت: فقدان متولی واحد و دوگانگی مدیریتی در مجتمع دامگستر باعث عدم اجرای ضوابط زیست محیطی و قصور در مدیریت فاضلاب و پسماندهای دامی شده است و این موضوع علیرغم اعمال قانون و صدور احکام قضائی از جمله محکومیت‌های مقرر در ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی، همچنان لاینحل باقی مانده و به یکی از چالش‌های دیرینه زیست محیطی استان تبدیل شده است.

وی افزود: برگزاری جلسات متعدد با حضور دستگاه‌های تخصصی، نظارتی و قضائی در سال‌های گذشته نتایج عملی مورد انتظار را به همراه نداشته و اختلافات مدیریتی درون مجتمع، مانع شکل گیری رویکردی واحد برای حل این معضل شده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران با اشاره به تصمیمات جلسه اخیر خاطرنشان کرد: مقرر شد کمیته‌ای تخصصی با حضور نمایندگان دادستانی تهران، دستگاه‌های متولی، بازرسی استان، انجمن‌های تخصصی و مدیریت‌های دوگانه مجتمع تشکیل شود و این کمیته موظف است نسبت به پهنه بندی و شناسایی وضعیت واحدهای مستقر اقدام کرده و واحدهای دارای پروانه بهره برداری و مجوز محیط زیستی، واحدهای غیرمجاز، میزان تبعیت از الزامات قانونی و همچنین متخلفان و مستنکفین را به تفکیک مشخص کند تا زمینه برای تصمیم گیری نهایی فراهم شود.

عباس نژاد در پایان تأکید کرد: اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران مصمم است با همکاری دستگاه‌های ذیربط، اقدامات لازم را برای رفع آلودگی‌های زیست محیطی مجتمع دامگستر در کوتاه‌ترین زمان ممکن به سرانجام رسانده و از حقوق عامه و سلامت شهروندان صیانت کند.