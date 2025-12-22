راهکار مؤثر حفظ تعادل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، لعبت مجیدی متخصص توان‌بخشی گفت: سلامت سیستم عصبی عضلانی زمانی تأمین می‌شود که پیام‌های عصبی از مغز و نخاع با سرعت و دقت کافی به عضلات منتقل شده و پاسخ حرکتی مناسب ایجاد شود.

وی با اشاره به ساختار این سیستم افزود: سیستم عصبی مرکزی شامل مغز و نخاع مسئول طراحی و صدور فرمان‌های حرکتی است، در حالی که سیستم عصبی محیطی پیام‌ها را به اندام‌ها منتقل می‌کند و عضلات با انقباض هماهنگ، حرکت مفاصل را ممکن می‌سازند.

این متخصص توان‌بخشی تأکید کرد: هرگونه آسیب یا ضعف در این زنجیره می‌تواند منجر به اختلال تعادل، کاهش توان حرکتی، سقوط‌های مکرر در سالمندان و افزایش احتمال آسیب‌های شدید در ورزشکاران شود.

اهمیت تمرینات تخصصی

به گفته مجیدی، تمریناتی مانند اسکوات، لانچ، شنا، حرکات تعادلی نظیر ایستادن روی یک پا، راه‌رفتن در مسیر مستقیم، تمرین روی سطوح ناپایدار یا با چشم‌بسته، همچنین تمرینات واکنشی و پرش‌های انفجاری، نقش مؤثری در تقویت هماهنگی عصبی عضلانی دارند.

وی افزود: تمرینات قدرتی با بار مناسب در کنار حرکات سریع واکنشی، باعث افزایش دقت، سرعت پاسخ عضلات و بهبود کنترل حرکتی می‌شود.

نقش سبک زندگی در سلامت عصب و عضله

این متخصص توان‌بخشی با اشاره به اهمیت تداوم تمرین گفت: استمرار در فعالیت بدنی موجب تقویت مسیرهای عصبی شده و کارایی سیستم حرکتی را افزایش می‌دهد.

وی تغذیه مناسب، خواب کافی و مدیریت استرس را از عوامل مکمل دانست و افزود: دریافت کافی ویتامین‌های گروه B به‌ویژه ویتامین B12، نقش مهمی در انتقال پیام‌های عصبی دارد و کمبود آن می‌تواند تعادل و عملکرد حرکتی را مختل کند.

توصیه به سالمندان و ورزشکاران

مجیدی با هشدار نسبت به علائم اختلال تعادل در سالمندان اظهار کرد: بروز زمین‌خوردگی‌های مکرر باید جدی گرفته شود و با انجام تمرینات ساده و ایمن، ضعف عصبی عضلانی اصلاح شود.

این متخصص توان‌بخشی در پایان خطاب به ورزشکاران گفت: گرم‌کردن و سرد کردن اصولی، انجام کشش‌های مناسب پس از تمرین و گنجاندن حداقل سه جلسه تمرینات تعادلی در هفته، نقش مهمی در پیشگیری از آسیب‌های مزمن عضلانی و ارتقای عملکرد حرفه‌ای دارد.