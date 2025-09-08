به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت روز جهانی فیزیوتراپی (۸ سپتامبر) و همزمانی آن با شروع سال تحصیلی جدید، محمد قره‌خانی عضو هیئت مدیره انجمن فیزیوتراپی ایران در شاخه‌های ورزشی و الکتروتراپی و دبیر انجمن فیزیوتراپی شعبه گلستان، درباره اهمیت کیف و کفش مناسب برای دانش‌آموزان، نکاتی را مطرح کرد.

قره‌خانی با تأکید بر اینکه انتخاب کفش مناسب نخستین گام در حفظ سلامت پا، زانو و ستون فقرات است، گفت: کفش استاندارد علاوه بر کاهش خستگی روزانه، تعادل نیروها در بدن را برقرار کرده و از آسیب‌های اسکلتی‌عضلانی جلوگیری می‌کند.

وی درباره ویژگی‌های کفش مناسب افزود: زیره کفش باید انعطاف‌پذیر و جاذب ضربه باشد تا فشار اضافی به مفاصل منتقل نشود.

قره‌خانی ادامه داد: پاشنه با ارتفاع متعادل انتخاب شود؛ پاشنه‌های بلند باعث فشار به جلوی پا و افزایش خطر پیچ‌خوردگی مچ می‌شوند.

وی افزود: پنجه کفش باید پهن باشد تا فضای کافی برای انگشتان فراهم کند. کفش‌های نوک‌تیز به مرور موجب تغییر راستای انگشتان می‌شوند.

قره‌خانی، بهترین زمان خرید کفش را عصر یا شب دانست، زیرا در این ساعات پا کمی ورم دارد و انتخاب اندازه واقعی و مناسب آسان‌تر خواهد بود. همچنین توصیه کرد هنگام خرید، کفش در هر دو پا امتحان و چند قدم با آن راه برویم.

این فیزیوتراپیست تأکید کرد: افرادی که صافی کف پا یا مشکلات خاص دارند، بهتر است پیش از خرید با فیزیوتراپیست مشورت کنند. در بسیاری موارد استفاده از کفی‌های طبی اختصاصی می‌تواند به کاهش درد و پیشگیری از عوارض کمک کند.

قره‌خانی در ادامه به انتخاب کیف و کوله‌پشتی اشاره کرد و گفت: کوله‌پشتی باید دارای بندهای پهن و محکم باشد، روی هر دو شانه به طور متقارن قرار گیرد و وزن آن از ۱۰ تا ۱۵ درصد وزن بدن دانش‌آموز تجاوز نکند. استفاده از کیف‌های دستی یا حمل یک‌طرفه کوله‌پشتی می‌تواند در درازمدت باعث ایجاد دردهای عضلانی و تغییر راستای ستون فقرات شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: آغاز سال تحصیلی فرصت مناسبی است تا خانواده‌ها بیش از پیش به سلامت جسمانی فرزندان خود توجه کنند. انتخاب یک کفش استاندارد و کیف مناسب، اقدامی ساده اما بسیار مؤثر برای پیشگیری از مشکلات اسکلتی عضلانی در آینده است.