هشدار مدیرکل بحران هرمزگان درباره مواج بودن دریا و صدور هشدار نارنجی

مهرداد حسن‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس گزارش هواشناسی، با توجه به تشدید وزش بادهای جنوب شرقی، دریا در نواحی مختلف استان به ویژه تنگه هرمز و بنادر مرکزی و غربی مواج و ناامن پیش‌بینی شده است که این موضوع می‌تواند منجر به اختلال در ترددهای دریایی شود.

وی با اشاره به صدور هشدار دریایی سطح نارنجی شماره ۱۰ توسط هواشناسی استان، از پیش‌بینی تشدید سرعت بادهای جنوب شرقی و مواج شدن دریا در بازه زمانی سه‌شنبه ۱۸ تا پنج‌شنبه ۲۰ خرداد خبر داد.

مدیرکل مدیریت بحران استان همچنین از مردم و فعالان دریایی خواست تا به هشدارهای هواشناسی توجه ویژه داشته و از ترددهای غیرضروری در دریا خودداری کنند.

حسن‌زاده تأکید کرد: همه نهادها باید آماده باش کامل داشته باشند تا در صورت بروز هرگونه حادثه، خدمات امدادی و امنیتی به موقع ارائه شود.

وی در پایان گفت: امنیت و سلامت مردم اولویت اصلی ماست و تلاش خواهیم کرد با همکاری همه جانبه، این شرایط بحرانی را با کمترین خسارت پشت سر بگذاریم.