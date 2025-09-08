  1. ورزش
  2. توپ و تور
۱۷ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۲۹

ویزای فرنگی کاران برای مسابقات جهانی صادر شد

ویزای فرنگی کاران برای مسابقات جهانی صادر شد

ویزای تمامی ملی پوشان و کادر فنی اعزامی به رقابت‌های جهانی کرواسی صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از پیگیری‌های فدراسیون کشتی از اتحادیه جهانی کشتی و وزارت امور خارجه و مساعدت‌های بعمل آمده، ویزای تمامی اعزای کاروان اعزامی ایران به رقابت‌های جهانی ۲۰۲۵ کرواسی صادر شد. با توجه به بسته بودن سفارت کشور کرواسی در ایران تا هفته دوم مهرماه، فدارسیون کشتی پیگیری‌های لازم را از نناد لالوویچ رئیس اتحادیه جهانی کشتی و مسئولان وزارت امور خارجه بعمل آورد.

پس از پیگیری‌های فدراسیون درب سفارت این کشور صرفاً برای ملی پوشان کشتی به جهت اخذ روادید باز شد و نمایندگان کشورمان با حضور در این سفارت امور اداری را به انجام رساندند.

در ادامه پیگیری‌های به‌عمل آمده از سوی فدراسیون، ویزای تمامی کشتی گیران و کادر فنی اعزامی کشورمان به رقابت‌های جهانی ۲۰۲۵ کرواسی صادر شد.

رقابت‌های کشتی بزرگسالان قهرمانی جهان روزهای ۲۲ لغایت ۳۰ شهریورماه در شهر زاگرب کرواسی برگزار می‌شود که تیم ملی کشتی آزاد عصر فردا و تیم کشتی فرنگی نیز روز دوشنبه هفته آینده راهی این کشور می‌شوند.

کد خبر 6583607

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها