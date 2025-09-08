ویزای فرنگی کاران برای مسابقات جهانی صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از پیگیریهای فدراسیون کشتی از اتحادیه جهانی کشتی و وزارت امور خارجه و مساعدتهای بعمل آمده، ویزای تمامی اعزای کاروان اعزامی ایران به رقابتهای جهانی ۲۰۲۵ کرواسی صادر شد. با توجه به بسته بودن سفارت کشور کرواسی در ایران تا هفته دوم مهرماه، فدارسیون کشتی پیگیریهای لازم را از نناد لالوویچ رئیس اتحادیه جهانی کشتی و مسئولان وزارت امور خارجه بعمل آورد.
پس از پیگیریهای فدراسیون درب سفارت این کشور صرفاً برای ملی پوشان کشتی به جهت اخذ روادید باز شد و نمایندگان کشورمان با حضور در این سفارت امور اداری را به انجام رساندند.
در ادامه پیگیریهای بهعمل آمده از سوی فدراسیون، ویزای تمامی کشتی گیران و کادر فنی اعزامی کشورمان به رقابتهای جهانی ۲۰۲۵ کرواسی صادر شد.
رقابتهای کشتی بزرگسالان قهرمانی جهان روزهای ۲۲ لغایت ۳۰ شهریورماه در شهر زاگرب کرواسی برگزار میشود که تیم ملی کشتی آزاد عصر فردا و تیم کشتی فرنگی نیز روز دوشنبه هفته آینده راهی این کشور میشوند.
