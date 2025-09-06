به گزارش خبرنگار مهر، مراسم بدرقه تیمهای ملی کشتی آزاد و فرنگی به رقابتهای جهانی ۲۰۲۵ زاگرب عصر امروز( شنبه) از ساعت ۱۵:۳۰ دقیقه در سالن همایش شهید ضرغام برگزار شد.
در این مراسم علیرضا دبیر، جواد داوری رئیس فدراسیون بسکتبال و اعضای تیمهای کشتی آزاد و فرنگی با اعضای کادر فنی و جمعی پیشکسوتان و همچنین کشتیگیران نونهالان ونوجوانان هیئت کشتی استان تهران حضور داشتند.
علیرضا دبیر در ابتدای این مراسم گفت: کشتیگیران عازم به مسابقات جهانی محکوم به خوب بودن هستند چون الگوی نسل نونهالان و نوجوانان هستند. من به همه گفتم نباید کشتی گیران برای پول کشتی بگیرند. اگر کسی دنبال پول باشد به طلای المپیک نمیرسد، این قانون نانوشته است.
وی گفت: مگر تختی، عبدالله موحد وسوریان برای پول کشتی گرفتند؟ سوریان هفت مدال جهانی دارد اما کل پاداش وزارت ورزش به او ۵۰۰ میلیون نبود. در پرچم ایران نام مقدس خداوند درج شده و هر کسی که با این پرچم در میادین بینالمللی دور تشک کشتی بچرخد، خداوند به او لطف کرده است. در المپیک سیدنی خدا به من لطف کرد و مدال گرفتم و با پرچم ایران دور تشک چرخیدم. اما در دومین المپیک مدام با خودم فکر میکردم که دو مداله شوم اما مدال طلا را خدا از من گرفت و هنوز دستم مشکل دارد.
رئیس فدراسیون کشتی عنوان کرد: کشتی گیران باید با خدا معامله کنند، خداوند باید به کشتیگیر لیاقت بدهد تا بتواند پرچم ایران را به اهتزاز در آورد. همه ورزشکاران باید التماس کنند تا پرچم ایران را بچرخانند.این لطف خدا به ورزشکاران و کشتیگیران است.
وی گفت: ما یک سری جوایز برای کشتیگیران در نظر گرفتیم که هر کس طلای جهانی بگیرد، فدراسیون ۴ میلیارد پاداش میدهد. من به کشتیگیران میگویم دنبال پول نباشند اما وظیفه خودم را هم فراموش نکردم. باید آنها را حمایت کنیم. امین میرزازاده و امیرحسین زارع باید در المپیک مدال طلا میگرفتند اما این اتفاق نیفتاد و تا همیشه حسرت میخورند.
وی گفت: من به کشتیگیران میگویم نباید برای پول کشتی بگیرند، اما وظیفه خودم هم میدانم که آنها را حمایت کنم. جایزه طلای جهانی را ۴ میلیارد قرار داده ایم و فاصله آن هم با نفر دوم زیاد است، به این خاطر که کشتیگیران بدانند طلای جهانی راحت به دست نمیآید و باید برای آن بجنگند.
دبیر تاکید کرد: امیدوارم وزارت ورزش هم نگاه ویژه به کشتی داشته باشد، البته باید از وزیر ورزش تشکر کنم به کشتی کمک میکند، امیدوارم پاداشها هم افزایش پیدا کند. ما حق شما را نمیخوریم و به کشتیگیران آن را میدهیم.
