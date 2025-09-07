به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات وزن ۹۷ کیلوگرم کشتی فرنگی قهرمانی جهان روزهای ۲۸ و ۲۹ شهریورماه در شهر زاگرب کرواسی برگزار می‌شود. محمدهادی ساروی نماینده ایران در این مسابقات است. کشتی‌گیری که در اولین حضورش در المپیک ۲۰۲۰ توکیو به مدال برنز دست یافت و در ادامه نیز در مسابقات جهانی تا المپیک ۲۰۲۴ پاریس روند مدال آوری اش قطع نشد و به مدال طلای المپیک، مدال طلای جهان و ۲ مدال برنز جهان دست یافت.

ساروی اما در چرخه انتخابی تیم ملی کشتی فرنگی نیز کار سختی را پیش رو نداشت، چرا که کلاس و سطح کشتی او بسیار بالاتر از حریفان داخلی بود و به راحتی توانست به‌عضویت تیم ملی در بیاید. «آرتور الکسانیان» دارنده مدال طلای المپیک ۲۰۱۶، مدال‌های نقره المپیک‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۴ و مدال برنز المپیک ۲۰۱۲ که ۴ مدال طلا و ۳ مدال نقره جهان را نیز در کارنامه قهرمانی خود دارد، اصلی ترین حریف ساروی محسوب می‌شد که نماینده ایران، پس از چند بار مغلوب شدن مقابل وی، در المپیک ۲۰۲۴ المپیک انتقام خود را گرفت و سد الکسانیان برای ساروی شکسته شد.

این کشتی گیر پا به سن گذاشته ارمنستانی اما شکست مقابل ساروی را قبول ندارد و با بهانه‌های مختلف به دنبال این است که این پیروزی بزرگ را کمرنگ نشان دهد. «الکسانیان» این بار به رقابت‌های جهانی ۲۰۲۵ کرواسی خواهد آمد تا بتواند شکستش مقابل نماینده ایران را جبران کند. البته ساروی از سد این کشتی گیر گذشته و دیگر درگیر مسائل روانی مبارزه نیست و اگر از آمادگی صد در صدی برخوردار باشد می‌تواند به راحتی این کشتی گیر پرافتخار را برای بار دوم شکست دهد.

«گابریل روسیلو کیندلان» کشتی گیر پرقدرت کوبایی که سابقه پیروزی بر ساروی را دارد و مدال‌های برنز المپیک پاریس و طلای جهانی ۲۰۲۳ را در کارنامه دارد، نیز دیگر حریف پر قدرت نماینده ایران محسوب می‌شود که ساروی باید برای این حریف نیز یک برنامه اصولی و حساب شده داشته باشد. بر روی کاغذ دیگر حریفان ساروی توانایی رویارویی با او را ندارند.

اما دیگر حریفان ساروی در قهرمانی جهان، «آرتور عمراف» دارنده مدال برنز جهان از کشور چک، «گئورگی ملیا» قهرمان رنکینگ مجارستان از گرجستان، «الکس زوکه» دارنده مدال برنز جهان از مجارستان، «اوزور ژوژوپبکوف» دارنده مدال برنز المپیک از قرقیزستان، «کریل ماکسویچ» قهرمان رنکینگ آلبانی، دارنده مدال برنز اروپا و دارنده مدال نقره جهان (۸۷ کیلو) از بلاروس و «آرتور سارگسیان» دارنده مدال برنز جهان از روسیه.

یک نکته مهم در مسابقات جهانی زاگرب، قانون جدید اخطار کم‌کاری اهمیت ویژه‌ای دارد. اگر کشتی با نتیجه ۱-۱ و دو اخطار به پایان برسد، پیروز کسی است که اخطار اول را از حریف گرفته باشد؛ برخلاف گذشته که اخطار دوم تعیین‌کننده بود. این تغییر به‌ویژه در اوزان سنگین مهم است؛ جایی که کشتی‌گیران می‌توانند در تایم نخست با فشار، حریف را وادار به اخطار کنند و سپس با دفاع منطقی در تایم دوم، پیروزی را حفظ کنند.