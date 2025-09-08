  1. استانها
  2. اصفهان
۱۷ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۳۱

آمادگی هلال‌احمر اصفهان پس از جنگ ۱۲ روزه دوچندان شد

اصفهان - مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان اصفهان بااجهش چشمگیر فعالیت‌های آموزشی، امدادی و برون‌مرزی این جمعیت پس از جنگ ۱۲ روزه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن مؤمنی، ظهر دوشنبه در دیدار با امام جمعه اصفهان با ارائه گزارشی از عملکرد این مجموعه اظهار کرد: پس از جنگ ۱۲ روزه، استقبال مردم از آموزش‌های هلال‌احمر افزایش یافت و مساجد و پایگاه‌های مردمی برای برگزاری دوره‌ها، درخواست‌های زیادی ارائه کردند.

وی با اشاره به برگزاری حجم بالای آموزش‌ها افزود: در این مدت ۵۲۰ دوره کمک‌های اولیه، ۲۳۳ دوره آمادگی در برابر مخاطرات و آموزش شرایط اضطراری برگزار شد. همچنین نیروهای مسلح، روحانیون و اعضای کانون طلاب هلال‌احمر نیز مورد آموزش قرار گرفتند که سهم طلاب به تنهایی ۲۴ دوره بود.

مؤمنی ادامه داد: علاوه بر آموزش‌های عمومی هلال‌احمر اصفهان دانشگاه علمی‌کاربردی خود را فعال نگه داشته و تاکنون ۱۳۰ نفر در آن مدرک آکادمیک دریافت کرده‌اند.

مدیرعامل هلال‌احمر اصفهان با اشاره به عملکرد امدادی در طول جنگ ۱۲ روزه، گفت: ۳۱ عملیات نجات در این مدت انجام شد و این آمادگی همچنان در میان نیروها حفظ شده است.

وی با بیان اینکه حضور برون‌مرزی نیروهای این جمعیت نیز در ایام اربعین چشمگیر بود، ابراز کرد: در این برنامه ۱۲۰ نفر از متخصصان و نیروهای پشتیبانی اعزام شدند و موفق شدند بیش از ۶۵ هزار خدمت درمانی رایگان به زائران ارائه کنند.

مؤمنی با تاکید بر جایگاه فعالیت‌های داوطلبانه اظهار داشت: کانون‌های جوانان هلال‌احمر نیز فعال‌اند و در آخرین اقدام عام‌المنفعه، ۱۰۰ دانشجوی داوطلب این جمعیت برای خدمت به زائران مشهد مقدس اعزام شدند.

وی یادآور شد: در حوزه کمک‌های معیشتی و امداد به لبنان نیز جمعیت هلال‌احمر اصفهان همواره در میان استان‌های اول و دوم کشور قرار داشته است.

