به گزارش خبرنگار مهر، محسن مؤمنی، ظهر دوشنبه در دیدار با امام جمعه اصفهان با ارائه گزارشی از عملکرد این مجموعه اظهار کرد: پس از جنگ ۱۲ روزه، استقبال مردم از آموزشهای هلالاحمر افزایش یافت و مساجد و پایگاههای مردمی برای برگزاری دورهها، درخواستهای زیادی ارائه کردند.
وی با اشاره به برگزاری حجم بالای آموزشها افزود: در این مدت ۵۲۰ دوره کمکهای اولیه، ۲۳۳ دوره آمادگی در برابر مخاطرات و آموزش شرایط اضطراری برگزار شد. همچنین نیروهای مسلح، روحانیون و اعضای کانون طلاب هلالاحمر نیز مورد آموزش قرار گرفتند که سهم طلاب به تنهایی ۲۴ دوره بود.
مؤمنی ادامه داد: علاوه بر آموزشهای عمومی هلالاحمر اصفهان دانشگاه علمیکاربردی خود را فعال نگه داشته و تاکنون ۱۳۰ نفر در آن مدرک آکادمیک دریافت کردهاند.
مدیرعامل هلالاحمر اصفهان با اشاره به عملکرد امدادی در طول جنگ ۱۲ روزه، گفت: ۳۱ عملیات نجات در این مدت انجام شد و این آمادگی همچنان در میان نیروها حفظ شده است.
وی با بیان اینکه حضور برونمرزی نیروهای این جمعیت نیز در ایام اربعین چشمگیر بود، ابراز کرد: در این برنامه ۱۲۰ نفر از متخصصان و نیروهای پشتیبانی اعزام شدند و موفق شدند بیش از ۶۵ هزار خدمت درمانی رایگان به زائران ارائه کنند.
مؤمنی با تاکید بر جایگاه فعالیتهای داوطلبانه اظهار داشت: کانونهای جوانان هلالاحمر نیز فعالاند و در آخرین اقدام عامالمنفعه، ۱۰۰ دانشجوی داوطلب این جمعیت برای خدمت به زائران مشهد مقدس اعزام شدند.
وی یادآور شد: در حوزه کمکهای معیشتی و امداد به لبنان نیز جمعیت هلالاحمر اصفهان همواره در میان استانهای اول و دوم کشور قرار داشته است.
