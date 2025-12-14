به گزارش خبرنگار مهر، همایش تجلیل از داوطلبان استان کرمانشاه با حضور مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان، معاون جذب و سازماندهی سازمان داوطلبان و جمعی از داوطلبان شاخص استان، ظهر یکشنبه در سالن جلسات جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه برگزار شد.
افشین یگانه در این همایش، با گرامیداشت روز جهانی داوطلب، داوطلبان را مهمترین سرمایه این نهاد مردمی دانست و اظهار کرد: داوطلبان هلالاحمر در تمامی شرایط بحرانی و رویدادهای مهم، همواره با روحیه ایثار، تعهد و مسئولیتپذیری در کنار مردم حضور داشتهاند.
وی با اشاره به تأکید رئیس جمعیت هلالاحمر کشور بر جایگاه والای داوطلبان افزود: به فرموده دکتر کولیوند، داوطلبان از اصلیترین سرمایههای جمعیت هلالاحمر هستند و در مواقع بحران، بدون هیچ چشمداشتی و با لبیک به فراخوانها، نقشآفرینی میکنند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان کرمانشاه ادامه داد: حضور داوطلبان در حوزههای مختلفی همچون کمکهای حمایتی، هبه املاک، مشارکت در پروژهها و برنامههای اجرایی، نشاندهنده اعتماد عمیق خیران و نیروهای داوطلب به این نهاد مردمی است. در ماههای اخیر نیز کاروانهای سلامت با مشارکت پزشکان، خیران و جوانان داوطلب در نقاط مختلف استان راهاندازی شد و خدمات درمانی و حمایتی گستردهای به مردم ارائه داد.
نقش برجسته داوطلبان در جنگ ۱۲ روزه و بحرانها
یگانه با اشاره به عملکرد داوطلبان در جریان جنگ ۱۲ روزه تصریح کرد: در این ایام حتی همکاران بازنشسته جمعیت هلالاحمر نیز بهصورت داوطلبانه وارد میدان شدند و در کنار نیروهای شاغل، در بخشهای اداری و اجرایی فعالیت داشتند. در برخی شهرستانها نیز داوطلبان پیش از نیروهای رسمی در صحنه حاضر شدند و عملاً کمکحال جمعیت بودند.
وی افزود: اقشار مختلفی از جمله بازاریان، اساتید نظام پزشکی و نظام مهندسی، طلاب و روحانیت معزز بهصورت داوطلبانه در کنار هلالاحمر قرار گرفتند. در این میان، کانون طلاب جمعیت هلالاحمر با هدایت نماینده ولیفقیه در استان، اقدامات منسجم و مؤثری را به انجام رساند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان کرمانشاه با قدردانی از همراهی خیران خاطرنشان کرد: در حوزه درمان نیز با پیگیریهای انجامشده و حمایت خیران، راهاندازی مرکز دیالیز جمعیت هلالاحمر کرمانشاه در دستور کار قرار گرفته و مجوزهای مربوط به مکان آن در حال نهایی شدن است.
وی در پایان ضمن قدردانی از داوطلبان، خیران و کارکنان جمعیت هلالاحمر استان گفت: این نشست فرصتی برای قدردانی و تشریح بخشی از اقدامات انجامشده بود و امیدواریم با تداوم این همراهی ارزشمند، بتوانیم خدمات گستردهتر و مؤثرتری به مردم استان کرمانشاه ارائه دهیم.
